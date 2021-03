Spanningen rondom Taiwan lopen op, ‘China bereidt zich al sinds 1999 voor op oorlog’

Ze is een Amerikaanse vrouw van Chinese afkomst. Haar ouders, die in Taiwan zijn geboren, zijn al hun hele leven van plan om na hun pensioen terug te keren naar Taiwan. „Nu weten ze dat niet meer zo zeker”, vertelt de vrouw tijdens een etentje in Beijing. Ze wil niet met haar naam in de krant. „Ze zijn namelijk steeds banger dat China Taiwan binnenkort gaat innemen.” Het onderwerp Taiwan ligt zeer gevoelig in China, en de spanningen rond het eiland nemen snel toe.

Zo vloog de Chinese luchtmacht het afgelopen jaar 380 keer het Taiwanese luchtruim binnen. De schaal waarop dat gebeurt is nieuw. Toen China in maart 2019 voor het eerst na twintig jaar de denkbeeldige lijn in het midden van de Straat van Taiwan passeerde, werd dat nog gezien als een schokkende escalatie. Inmiddels zijn dergelijke overschrijdingen routine geworden.

Afgelopen vrijdag vlogen twintig Chinese oorlogsvliegtuigen het Taiwanese luchtruim binnen, een dag nadat de VS en Taiwan overeenkwamen de samenwerking tussen hun kustwachten te versterken. Het was de grootste Chinese actie in Taiwanees luchtruim tot nu toe.

De Verenigde Staten zijn eveneens steeds actiever met oorlogsschepen en vluchten rond Taiwan. Dat was al zo onder de voormalige president Donald Trump, en blijft waarschijnlijk zo onder president Biden: sinds hij aan de macht is, is er alweer drie keer een Amerikaans oorlogsschip door de Straat van Taiwan gevaren. In januari, drie dagen na het aantreden van Biden in Washington, hielden de Chinezen een oefening waarbij ze van veraf een aanval simuleerden op het Amerikaanse vliegdekschip de USS Roosevelt dat op dat moment in Taiwanese wateren voer.

Taiwan is altijd al een speelbal geweest tussen de grootmachten China en de VS, maar met de spanningen tussen beide landen neemt het belang van Taiwan snel toe. Het gaat over niet minder dan de vraag wie de dienst uitmaakt in Oost- en Zuidoost-Azië, en uiteindelijk over wie zich de wereldleider van de toekomst kan noemen.

De VS verliezen daarbij snel terrein. „Ik ben bang dat China zijn doelstellingen versnelt om de plaats van de Verenigde Staten en onze leidende rol in de op regels gebaseerde internationale orde (…) in 2050 in te nemen”, zei admiraal Philip Davidson, de hoogste Amerikaanse militair in het Aziatische deel van de Stille Oceaan daar onlangs over in de Amerikaanse Senaat.

Taiwan is omringd door Chinese en Amerikaanse marinebases.

„Taiwan is duidelijk een van de doelstellingen die vóór die tijd komt. En ik denk dat die dreiging zich nog dit decennium zal manifesteren, in feite binnen de komende zes jaar”, aldus Davidson daarover. Hij zinspeelt daarmee op een aanstaande machtsovername van Taiwan door China.

Taiwan heeft een uitzonderlijke geschiedenis. Het eiland voor de Chinese oostkust met zijn 23,5 miljoen inwoners viel nooit onder communistisch bestuur. De verslagen nationalistische troepen van de Chinese generaal Chiang Kai-shek, de tegenstanders van de communisten in een burgeroorlog die meteen na de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, vluchtten in 1949 naar het eiland. Chiang hield als strijder tegen het communisme lange tijd de steun van de VS, en de VS bleven nadien altijd nauw betrokken bij Taiwan.

Verdedigingslinie

Sindsdien bleef het eiland functioneren als een onafhankelijk land dat militair werd gesteund door de Verenigde Staten, terwijl Beijing en Taipeh bleven geloven dat ze deel uitmaakten van een ondeelbaar China. De VS erkennen sinds 1979 dat Taiwan en China één land vormen, en dat Beijng daarvan de vertegenwoordiging is.

Voor de VS is Taiwan een steeds belangrijker schaakstuk in de strijd om China’s expansie in Oost- en Zuidoost-Azië te kunnen indammen. Als Taiwan valt, dan valt namelijk ook de eerste verdedigingslinie tegen die expansie.

China is inmiddels veel machtiger, militair veel sterker en vooral ook veel assertiever dan in 1949 of in 2016. Zo heeft China met 2.500 vliegtuigen de op twee na grootste luchtmacht ter wereld. Daar staan nog geen 300 Taiwanese gevechtsvliegtuigen tegenover. In de Amerikaanse regering-Biden bestaan dan ook grote zorgen over de Chinese assertiviteit in het algemeen en de kwestie Taiwan in het bijzonder. „Nergens hebben we aanhoudender en vastbeslotener activiteit gezien dan de militaire, diplomatieke en andere op Taiwan gerichte activiteiten”, aldus Kurt Campbell, de hoogste Azië-functionaris in het Witte Huis, zaterdag in de FT.

Toen president Xi Jinping in 2013 zei dat de kwestie Taiwan „niet van generatie op generatie moet worden overgedragen”, werd dat geïnterpreteerd als een aanwijzing dat Xi Taiwan nog tijdens zijn regeringsperiode onder Chinees bestuur wilde brengen.

De kwestie Hongkong zorgt bovendien niet langer voor afleiding, dus Xi heeft er nu zijn handen voor vrij. Tel daarbij op dat de legers van zowel de VS als China zich steeds vaker laten zien in de Straat van Taiwan, de op zijn smalst 130 kilometer brede waterweg die Taiwan scheidt van de Volksrepubliek China, en voilà: het recept voor een oorlog.

Graham Hutchings, voormalig China-correspondent en schrijver van een geschiedenis van het moderne China, denkt dat China juist nu de kans heeft om Taiwan in te nemen. „China is er nu heel goed toe in staat. Xi kan het zelfs beter nu doen dan over vijf jaar”, aldus Hutchings. Nu is de buitenwereld nog weinig verenigd in het verzet tegen China, mogelijk is dat over vijf jaar anders.

Lonnie Henley, een prominente defensiespecialist die lang voor het Amerikaanse leger en de overheid werkte, gelooft dat China er inmiddels zelf van overtuigd is dat het in geval van nood ook in staat is om het tegen de VS op te nemen in een oorlog om Taiwan.

Ambassade

„China bereidt zich al sinds 1999 voor op zo’n oorlog”, licht Henley toe. In dat jaar bombardeerden de VS de Chinese ambassade in Belgrado. De VS zeiden dat het per ongeluk gebeurde, maar China gelooft dat niet. Er kwamen drie Chinese journalisten om, voor het land een traumatische ervaring. „Voor China was dat het teken dat de wetteloosheid in de wereld was toegenomen. De buitenwereld was opeens niet meer zo veilig”, aldus Henley.

Sindsdien richt de snelle en succesvolle modernisering van het Chinese leger zich vooral op het ontwikkelen van de capaciteiten om Taiwan in te nemen. „Dat bepaalt de manier waarop het Chinese leger zich ontwikkelt, welke wapens ze kopen en bouwen, welke militaire concepten ze ontwikkelen, waarvoor ze hun troepen trainen”, aldus Henley. Zo is het Chinese leger niet langer een landleger, maar wordt steeds meer geïnvesteerd in de marine, de luchtmacht en in raketsystemen.

Een invasie van Taiwan zou een enorm waagstuk zijn, legt Henley uit. „China zou niet alleen alles wat ze maar hebben moeten inzetten tegen Taiwan, maar zich ook moeten voorbereiden op een oorlog op alle fronten tegen de VS. Het Chinese leger gaat ervan uit dat de VS alles zouden doen om een inname van Taiwan te voorkomen.”

Het lastigste moment van zo’n oorlog zou een militaire landingsoperatie op Taiwan zijn, waarbij het Chinese leger de Straat van Taiwan oversteekt. „Ik schat dat het dan zou gaan om zo’n 300.000 manschappen die binnen een paar weken overgezet moeten worden”, aldus Henley. Dat moet met amfibievoertuigen en koopvaardijschepen, met parachutes, helikopters en zweefvliegtuigen. „Het zou meteen de grootste landingsoperatie uit de wereldgeschiedenis zijn. En de moeilijkste. Het risico is enorm.” Ter vergelijking: bij D-Day ging het om ongeveer de helft van dat aantal manschappen.

Als de operatie mislukt, kan China het zich niet veroorloven om de actie gewoon weer af te blazen. „Dan zijn er zulke intense gevoelens aangewakkerd onder de Chinese bevolking, dan is die er door de propaganda zo van doordrongen dat de immense offers zinvol zijn, dan moet de regering wel doorzetten.”

China zou bij een invasie het Amerikaanse leger ook zo ver en zo lang mogelijk uit de buurt van Taiwan moeten proberen te houden. „Het Chinese leger zou proberen het Taiwanese luchtruim te beheersen”, zegt Henley. Tegelijkertijd zou het Chinese leger proberen de Amerikanen te verzwakken, door satellieten neer te halen en de Amerikaanse marine rondom Taiwan aan te vallen. Gesteld dat het China inderdaad lukt om Taiwan binnen te vallen, dan is de vraag of het daar ook de macht kan grijpen. Dat hangt volgens Henley af van de Taiwanese bereidheid om daadwerkelijk te vechten. „Als de VS het gevecht alleen moeten voeren, verliezen ze”, stelt Henley.

De bevolking van Taiwan lijkt alleen niet erg gevechtsklaar. In theorie zijn veel Taiwanezen bereid om voor hun land te vechten, maar de korte dienstplicht van vier maanden is onvoldoende om militairen ook echt voor te bereiden op een oorlog. Ook is er twijfel of Taiwan wel over de juiste wapensystemen beschikt. Zo heeft Taiwan geld gereserveerd voor de aankoop van nieuwe tanks – volgens Henley geen logische keuze voor een bergachtig land.

Of de VS ook offensieve wapens aan Taiwan zullen leveren, is volgens Bonnie Glaser, een Amerikaanse defensie-expert die eerder voor het Pentagon werkte, een keuze waarvoor de Amerikaanse president Joe Biden gesteld zal worden. Biden erft een situatie waarin zijn voorganger Donald Trump duidelijk naar Taiwan is opgeschoven.

Toen Trump in 2016 de Amerikaanse verkiezingen won, belde de Taiwanese president Tsai Ing-wen om hem te feliciteren. Trump accepteerde het telefoontje, en zette daarmee de relatie met China meteen op scherp, temeer daar hij openlijk in twijfel trok of het wel zo logisch is om China en niet Taiwan te erkennen: Taiwan is immers een democratie en China steeds meer een communistische vijand.

Biden lijkt voorlopig nog geen afscheid te nemen van de lijn-Trump. De Financial Times meldde dinsdag dat de VS het gemakkelijker willen maken voor Amerikaanse diplomaten om Taiwanese functionarissen te ontmoeten.

China en Taiwan wisten in 1992 een manier te bedenken om, ondanks de politieke verschillen, toch economisch steeds meer samen te werken. De landen erkenden toen dat ze samen één China vormden. Hoe precies werd wijselijk in het midden gelaten.

Tsai is een progressieve en op meer onafhankelijkheid gerichte president. Zij erkent de afspraak uit 1992 niet langer. Daarmee is ze voor de regering in Beijing per definitie een onacceptabele gesprekspartner. Tsais afwijzing van dat principe heeft tot het riskante gevolg dat er momenteel geen communicatiekanalen zijn tussen de Taiwanese en de Chinese overheid.

Het Chinese vliegdekschip Liaoning tijdens een oefening. Foto Reuters

Rode lijn

Toch gaat Tsai niet zover om Taiwan officieel onafhankelijk te verklaren. Daarmee zou ze voor China een rode lijn over gaan: het zou direct militair ingrijpen, ongeacht de kosten. „China wil op dit moment vooral voorkomen dat Taiwan zich onafhankelijk verklaart; het heeft er nu vertrouwen in dat dat voorlopig inderdaad niet gebeurt”, zegt defensie-expert Bonnie Glaser.

Maar over vijf of tien jaar kan dat anders liggen, zeker als er in Taiwan een president zou zitten die wel streeft naar onafhankelijkheid. „Tegen die tijd is China sterker, en dan zou het wel kunnen besluiten tot het gebruik van geweld”, aldus Glaser. Toch geloven zij en Henley niet dat militair ingrijpen voor China een gewenste optie is. het land kan Taiwan immers nog op veel andere manieren intimideren.

„Het kan raketten afschieten: dat deed China ook halverwege de jaren negentig”, zegt hij. Het kan de kleine eilandjes voor de kust van Taiwan innemen, of een beperkte militaire blokkade aanleggen. „Al die dingen zal China pas doen als alle niet-gewelddadige middelen zijn mislukt”, aldus Henley.

Glaser wil wel benadrukken dat de huidige doorkruisingen van het Taiwanese luchtruim niet gezien moeten worden als de voorbode van een inval. „China is eropuit om Taiwan te intimideren en bang te maken”, aldus Glaser. „Het wil de bevolking van Taiwan ervan overtuigen dat ze geen andere keuze hebben dan hereniging met China, en dat de VS ze heus niet komen verdedigen”, vult ze aan. „Militaire acties ter zee en in de lucht duiden er dus niet op dat een aanval op Taiwan aanstaande is. Ze zijn deel van de psychologische oorlogvoering.” Henley ziet dat ook zo. „China zoekt niet naar een kans om Taiwan aan te vallen, het wil uiteindelijk juist dat de situatie blijft zoals die nu is. China wil zijn opkomst doorzetten zonder dat het tot een oorlog komt”