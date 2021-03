in

‘Hoewel ik van jongs af aan al bezig ben met het creatieve – ik heb de modevakschool gedaan – heb ik lange tijd als crm-specialist [klantrelatiebeheerder] op de Zuidas gewerkt. Een paar jaar geleden, toen ik opeens besefte dat die harde kant eigenlijk helemaal niet bij me past, ben ik weer met mijn handen bezig gegaan.

„Ik heb verschillende naai- en borduurcursussen gevolgd, onder meer in Londen en Parijs, om borduren op haute-coutureniveau te leren. In Engeland, en ook in Frankrijk, ben je echt wel wat als je goed kan borduren. Hier heeft het nog een beetje een oubollig karakter. Toch vind ik het een heel fijne en rustgevende manier om bezig te zijn. Als ik borduur, ga ik uit m’n hoofd, het is heel meditatief.

„Tot voor kort maakte ik vooral vrij werk en borduurwerk in opdracht, vorig jaar ben ik begonnen met workshops geven. Ik heb vanwege corona alleen in de zomer wat lessen kunnen geven. Nu ligt het al een tijd stil. Ik hoop in april weer van start te gaan, de workshops dan lopen al aardig vol.

„Wat ik nu verdien is nog geen derde van mijn inkomen op de Zuidas, dat is wel even wennen. Om rond te kunnen komen en mijn atelier te betalen, werk ik nog twee dagen per week in een spirituele winkel. Het is de bedoeling dat ik de workshops steeds meer ga uitbreiden en dan ook meer ga verdienen.”

uit

‘Ik woon met mijn vriend en onze hond Guus in een koophuisje in Utrecht. We hebben lang in Schagen gewoond, maar ik miste de stad heel erg, ben er opgegroeid. Ons huis in Schagen was snel verkocht en de nieuwe baan van m’n vriend in Utrecht begon vrij kort daarna. Daarom hebben we zeker vier maanden in een bed and breakfast gezeten. Vanuit daar konden we rustig op zoek naar een nieuw huis. Omdat we geen gezinswoning zochten, hadden we redelijk snel iets gevonden.

„Mijn vriend verdient nu het meest, dus de meeste vaste lasten komen voor zijn rekening. Wat ik verdien, gaat op aan boodschappen en extraatjes. Ik vind het vervelend niet onafhankelijk te zijn, dus als mijn workshops gaan lopen, trekken we de verdeling van de kosten weer gelijk.

„Onze hond gaat drie dagen per week met de uitlaatservice mee, dan is hij de hele dag weg en kunnen wij aan het werk. Voor hem is het ook lekker, hij is daar veel buiten met een roedel honden dus dan kan hij goed z’n energie kwijt. Het is niet goedkoop, maar het is het geld absoluut waard. Naast sparen voor een algemene buffer zetten we ook wat opzij voor onvoorziene uitgaven voor Guus. Hij heeft een paar keer wat aan z’n oren gehad en dan ben je zo tweehonderd euro verder. Toch is zelf sparen goedkoper dan een hondenverzekering, had ik berekend, dus dit is een goede oplossing.”

Netto-inkomen: gemiddeld 1.200 euro Gezamenlijke lasten: wonen 700 euro; mobiel/internet/tv 75 euro; verzekeringen 200 euro; boodschappen 480 euro; abonnementen 20 euro; goede doelen 38 euro; hond uitlaten 300 euro, biologisch hondenvoer 100 euro; sport 50 euro; beauty/wellness 25 euro Sparen: 50 euro buffer, 50 euro voor onvoorziene kosten hond