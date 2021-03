Agressieve orthodoxie

Een gereformeerde ouderling uit Urk had er al voor gewaarschuwd tegen NRC-redacteur Arjen Schreuder: „Als wij naar dertig mensen gaan, kan een gezin maar eens in de tien weken naar de kerk om te worden gevoed met geestelijk brood. Dat gaan ze missen.”

Vier dagen later bleek de honger naar geestelijk brood al zo groot geworden dat kerkgangers op Urk en in Krimpen aan den IJssel verslaggevers in elkaar trapten. Het leek zelfs alsof ze één journalist onder de wielen van een auto de kerk wilden binnenrijden, wat een wel erg overdreven vorm van bekeringsijver zou zijn geweest.

Gelukkig zijn niet alle protestantse gelovigen het met het beleid van de betrokken kerken eens, zoals zaterdag bleek uit een raak ingezonden briefje van een lezeres uit Monster in Trouw, die de opstelling van het bestuur van de Sionkerk op Urk „een provocatie en slecht voorbeeld” noemde. „Deze maanden niet gezamenlijk God loven, is dat niet een te verwaarlozen zuchtje in het licht van de eeuwigheid?”

Zo liet orthodoxe religie de afgelopen dagen weer eens haar afstotelijke gezicht zien. Of het nu deze gereformeerde kerkgangers van Urk en Krimpen aan den IJssel zijn, of die woedende Turks-Nederlandse moslims die de afvallige schrijfster Lale Gül met de dood bedreigen, ze koesteren een godsbesef dat gekenmerkt wordt door agressieve onverdraagzaamheid.

Die gereformeerde kerkgangers durven nu gewelddadig te worden omdat ze zich gesteund voelen door de critici van het Nederlandse coronabeleid. Niet alle kritiek daarop is onredelijk, zeker waar het sommige maatregelen en de trage vaccinatie betreft, maar veel kritiek is gemakkelijke achterafpraat. Kijk naar de landen om Nederland heen en zie hoe ook daar geworsteld wordt met de vraag in hoeverre maatregelen effectief en (te) streng zijn.

Zoals de vreedzame coronademonstraties in Nederland soms gekaapt worden door agressieve activisten, zo gebeurt dat ook met het publieke debat waar populistische politici hun electorale graantje meepikken. Zoals altijd gaan Geert Wilders en Thierry Baudet hierin voorop.

Het Algemeen Dagblad bracht een informatief interview met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en RIVM-baas Jaap van Dissel. De Jonge noemt daarin Forum voor Democratie „een partij die de ernst van het virus bagatelliseert, die alle maatregelen betwist en ook nog de enige echte weg uit deze crisis, vaccinatie, verdacht maakt”. Hij maakt zich daar zorgen over. „Het ondermijnt de volksgezondheid, dat is een regelrecht gevaar.”

Elk onderdeel van dit citaat is aantoonbaar juist; alleen die ondermijning van de volksgezondheid moet nog blijken, maar is wel aannemelijk. De reactie van Baudet op Twitter: „Ik concludeer: deze mannen zijn het contact met de werkelijkheid volledig verloren. Ze zitten in een bubbel van gekte, een hysterie waar ze niet meer uit kunnen komen. Met hun 1,5 meter en die plastic lach op hun gelaat.”

Je zou bijna willen zeggen: „Oké, Griepje Baudet, gooi Nederland maar helemaal open, leve de volle cafés, zalen en stadions, wég met die onnodige vaccinaties, wég met die belachelijke anderhalve meter.” Hoe zal Baudet reageren als het tegenvalt en onze ziekenhuizen geblokkeerd raken door een vloed van slachtoffers? Hij zal zeggen: „Ach, hoe kon ik nou weten dat jullie me serieus zouden nemen?”