Zeker 100 aanhoudingen bij protestactie in Wit-Rusland

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zaterdag zeker honderd mensen gearresteerd, toen veiligheidsdiensten een protestactie tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko voortijdig wisten op te breken. Dat schrijft het Russische staatspersbureau RIA. Op het Bangalore-plein in de stad waren betogers samengekomen voor een protestmars. Voordat die begon, werden zeker honderd personen door de veiligheidsdiensten meegenomen, zo is te zien op foto’s op lokale nieuwssites en Twitter. Op een video op sociale media zou te zien zijn dat er door de veiligheidsdiensten wordt geschoten.

Donderdag werden ook al tweehonderd demonstranten opgepakt, waaronder vijf journalisten. Vier van hen zijn inmiddels vrijgelaten, over het lot van de vijfde - Jahor Marcinovič, hoofdredacteur van het weekblad Nasha Niva - is niets bekend.

Het is sinds augustus onrustig in Wit-Rusland, na een omstreden verkiezing die president Loekasjenko een zesde ambtstermijn opleverde. De protesten na de verkiezingen trokken honderdduizenden mensen. Tijdens de demonstraties werden meer dan 33.000 betogers gearresteerd, vele duizenden van hen zitten volgens mensenrechtenorganisaties nog steeds vast. Loekasjenko wordt ook wel omschreven als de laatste dictator van Europa. Hij is al 26 jaar in Wit-Rusland aan de macht en heeft al die tijd de oppositie en onafhankelijke nieuwsmedia in het land krachtig weten te onderdrukken.

