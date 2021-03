Het geduld met Ruttes bestuursstijl raakt op

Het kan een eenzame week worden voor VVD-leider Mark Rutte. In vijf dagen tijd is de positie van de VVD veranderd: van de partij die de regie had over de formatie tot een partij die hard zal moeten werken om ervoor te zorgen dat andere fracties nog met haar samen wíllen werken.

Nadat Kajsa Ollongren (D66) gefotografeerd werd met een notitie waarin onder meer CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd genoemd, gevolgd door „functie elders”, stapten zij en medeverkenner Annemarie Jorritsma (VVD) op. De verbijstering richtte zich al snel op Rutte. De demissionair premier deed alsof het geen optie was dat de verkenners zich zouden verantwoorden in de Tweede Kamer.

Een grote meerderheid in het parlement wilde dat juist wél. Zeker het CDA. Dat wil weten wat er over partijleider Wopke Hoekstra en Omtzigt gezegd is, voor er opnieuw gepraat kan worden over formeren. Ook Ruttes eigen VVD en D66 schaarden zich uiteindelijk achter het debatverzoek van PVV-leider Geert Wilders. Ironisch genoeg zal Rutte als fractievoorzitter van de VVD het debat met de verkenners moeten voeren. Ook de ministers Hoekstra en Sigrid Kaag (D66) doen als Kamerlid het woord.

Wie de opmerkingen had gemaakt die in de notitie stonden, is allang niet meer de enige vraag. Het gaat ook over het vertrouwen dat alle andere Kamerfracties nog in de VVD hebben. Was de notitie, of in ieder geval Ruttes reactie daarop, geen voorbeeld van oude bestuurlijke reflexen? Was dit geen heterdaadje van de Rutte-doctrine?

In Buitenhof noemde oud-informateur en CDA’er Herman Wijffels de foto van de notitie „een geluk bij een ongeluk”. Volgens Wijffels geeft die aanleiding tot een debat over welke bestuursstijl Nederland wil. „De klassieke industriële bestuursstijl, command and control van bovenaf. Of een open bestuursstijl, waarbij de regering zich voluit laat controleren door het parlement en dialoog mogelijk is.” In het kort: de stijl van Rutte of die van Omtzigt.

Transparantie

Die vraag zal de komende dagen op het Binnenhof vaak gesteld worden. Na de gecontroleerde val van zijn kabinet beloofde Rutte dat de regering zich transparanter op zou stellen. Dat hij na de foto van Ollongren meteen stelde dat verantwoording afleggen niet nodig was, bewees het tegenovergestelde van dat voornemen en zal hem nog lang nagedragen worden. Politieke partijen zien nu een kans om al langer levende frustraties over de leiderschapsstijl van Rutte te uiten. Zaterdag verweet SP-leider Lilian Marijnissen hem in een toespraak voor haar partijraad „machtspolitiek”, en ze vond dat Rutte zich er „op een arrogante manier” makkelijk vanaf probeerde te maken.

Partijen zien al langer hoe de VVD zich gedraagt alsof haar macht vanzelfsprekend is. Toen de Kamer in januari met Rutte debatteerde over de avondklok grapte hij dat het kabinet „strikt genomen meer macht had”, omdat het parlement het demissionaire kabinet-Rutte III niet meer weg kon sturen. Hij had er vooral zelf hard om moeten lachen.

Woensdag zal meer bekend worden over het debat met oud-verkenners, dat mogelijk dezelfde dag wordt gehouden. Dat is afhankelijk van de medische conditie van Ollongren, zij werd vorige week positief getest op corona.

De whodunnit die sinds donderdag Den Haag in de greep houdt, verplaatst zich dus naar de Tweede Kamer. Het zal een opmerkelijk schouwspel opleveren. Want het debat waarin de VVD het vertrouwen van andere fracties hoopt terug te winnen, zal grotendeels worden uitgevochten door kabinetsleden: Ollongren als ex-verkenner tegenover Rutte, Kaag en Hoekstra in de Kamer. Voor Kaag en Hoekstra is het hun eerste optreden als Kamerlid, en volgens de traditie worden Kamerleden in hun eerste debat niet geïnterrumpeerd, maar gedurende een schorsing gefeliciteerd door collega’s. Wat de spanning zal doen toenemen is dat er geen functionerende coalitie meer is, en dus geen partijen die elkaar moeten vasthouden.

Geen enkele fractievoorzitter heeft er belang bij de VVD níet hard aan te pakken. Het zal ieder voor zich zijn en samen tegen de VVD. En dat kan voor een onvoorspelbare dynamiek zorgen.

Inmiddels zijn demissionair ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) aangesteld als nieuwe verkenners. Dinsdag willen ze hun agenda bespreken met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Het liefst willen ze alle zeventien fractievoorzitters niet digitaal maar fysiek ontmoeten. Omdat een aantal fractievoorzitters in quarantaine is gegaan omdat ze met de positief-geteste Ollongren in een ruimte hadden gezeten tijdens de eerste verkenningsgesprekken, kan dat op zijn vroegst vanaf donderdag.

Voordat de nieuwe verkenners echt aan het werk kunnen, zal het beschadigde vertrouwen van de rest van de Tweede Kamer in de VVD hersteld moeten worden. Rutte zal moeten aantonen dat hij zichzelf kan verbeteren. Anders is het opeens helemaal niet zo zeker meer dat de VVD de hoofdrol in de formatie zal blijven spelen.

