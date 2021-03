Verstappen wordt tweede, maar het Formule 1-seizoen belooft heel spannend te worden

Alle lichten stonden op groen voor Max Verstappen, in alle opzichten. Het voorseizoen, de testdagen, de eerste trainingen, de kwalificatie, poleposition in de eerste race, alles was goed verlopen voor Verstappen. En toch leek alles weer bij het oude op het circuit van Bahrein, toen Lewis Hamilton – sir Lewis inmiddels – zondagavond als eerste werd afgevlagd bij de openingsrace van het seizoen. Tot de laatste meters opgejaagd door Verstappen, dat wel.

Verstappen, die verschillende keren aan de leiding reed en vlak voor het einde de beslissende aanval leek te hebben geplaatst, kon zijn teleurstelling met moeite verbergen nadat hij zijn winnende positie had moeten opgeven. „Doodzonde”, zei hij na afloop tegen de organisatie, en later tegen Ziggo Sport. Maar Verstappen wist ook: „Je moet het positieve zien. We hebben ze een gevecht kunnen bieden. Dit is een mooi begin van het jaar. We hebben goede punten gescoord. Dat we nu zo balen is ook een goed teken. Vorig jaar waren we hier natuurlijk heel blij mee geweest.”

Hij had na zijn vlekkeloze aanloop duidelijk op meer gehoopt dan de tweede plaats. Toch is een zucht van verlichting bijna hoorbaar in het kamp van Red Bull. Max Verstappen is op terrein gekomen waar hij nog nooit eerder was. De grote vraag voor de komende maanden is of hij er kan blijven. Voor de Nederlandse coureur van Red Bull, al jaren getipt als toekomstig wereldkampioen in de Formule 1, telt vooral dat de RB16B, de bolide voor dit seizoen, sneller is dan de Mercedes van Hamilton, de man die al jaren onverslaanbaar lijkt. Eindelijk sneller.

Zelfs zondagavond was dat duidelijk zichtbaar op het circuit in de Perzische Golf, ook al stond Hamilton aan het eind van de dag gewoon weer op de hoogste trede van het podium. Voor de 96ste keer in zijn loopbaan. Het was nota bene voor het eerst sinds 2015 dat de Brit de openingsrace van het seizoen won.

Voorspelbaarheid

De belangrijkste conclusie van het weekeinde is dat het voor het eerst in jaren weer een spannend Formule 1-seizoen kan worden. Als de voortekenen niet bedriegen wordt het nu eens niet een jaar waarin Mercedes week in, week uit van poleposition vertrekt en elke ronde wat verder wegloopt van de rest. Zo voorspelbaar als een Zwitsers uurwerk. Met een paar kruimels voor Red Bull, op een mindere dag of bij onverwachte tegenslag voor Mercedes.

Na de veelbelovende testdagen voor Red Bull, eerder deze maand op dezelfde locatie, reed de 23-jarige Verstappen een bijna perfect openingsweekeinde. Een clean sweep bij de vrije trainingen – driemaal op rij was hij de snelste – en vervolgens het zeker stellen van poleposition tijdens de kwalificatie. De Formule 1-wereld wist: Red Bull heeft op dit moment de snelste auto. Verstappen, die nagenoeg zijn hele carrière in de slipstream van Hamilton reed, kijkt al jaren uit naar dit moment. Overwinningen kunnen niet uitblijven, zo is zijn overtuiging.

Wat is er veranderd ten opzichte van de laatste jaren? Wat is er nieuw? Hoe komt het dat Red Bull er na acht jaar weer eens in is geslaagd een betere auto af te leveren dan het dominante Mercedes?

Red Bull borduurde afgelopen winter vooral voort op het succes met de Honda-motor in de laatste race van vorig seizoen. Hamilton werd daarin opnieuw afgetekend wereldkampioen, met elf overwinningen in zestien races, maar de laatste race was voor Verstappen, half december op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

De auto werd sindsdien verder verbeterd. En Red Bull deed zijn werk beter dan Mercedes, zo lijkt het. Om kosten te sparen vanwege de negatieve gevolgen van de coronapandemie was de fabrikanten weinig toegestaan bij het sleutelen aan de auto’s voor het seizoen 2021.

Door een regelwijziging is de achtervloer van de auto’s versmald en verlengd, wat de downforce met zo’n 10 procent moet verminderen om de druk op de banden te verkleinen. Het lijkt erop dat die aanpassing in het voordeel uitpakt van de aërodynamische filosofie bij Red Bull, dat de achterkant van de auto hoger boven het asfalt heeft liggen dan bij het low-rake-ontwerp, de lage hellingshoek van Mercedes.

Hamilton liet zich voor het seizoen al ontvallen dat de regelverandering was bedoeld om de dominantie van Mercedes te breken. Hij zou meer strijd moeten leveren om zijn positie te behouden. Prima, hij was er klaar voor, zei hij.

Verder maakte Red Bulls motorleverancier Honda duidelijk dat het zijn laatste jaar in de Formule 1 waardig wil afsluiten. De Japanners schoven het motorontwerp dat zij oorspronkelijk hadden bedoeld voor het seizoen 2022 naar voren – en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Na dit seizoen neemt Red Bull de ontwikkeling van de Honda-motor zelf over. Wat de aanpassingen ook waren – technische noviteiten worden angstvallig geheim gehouden in de wereld van de Formule 1 – Red Bull lijkt een voorsprong te hebben. De grote vraag zal zijn of, en hoelang, Verstappen die kan vasthouden. Mercedes is er in het verleden altijd in geslaagd in vrij korte tijd de auto te verbeteren.

Poleposition

Verstappen hield het hele weekend een slag om de arm, ook nadat hij in de kwalificatie Hamilton met bijna 0,4 seconde was voorgebleven. Het leverde hem voor het eerst in zijn loopbaan twee opeenvolgende polepositions op. „Finally, mate!”, had hij na de kwalificaties over de boordradio geroepen naar teambaas Christian Horner, die hem complimenteerde met een „perfect start”.

Verstappen voegde eraan toe dat het geen enkele garantie gaf voor de rest van het seizoen. Zondag werd dat direct duidelijk, toen Hamilton hem na een adembenemend gevecht alsnog achter zich hield, met een marge van minder dan een seconde.

Verstappen had drie rondes voor het einde van de race de leiding genomen, zoals Red Bull had berekend met zijn bandentactiek. Maar hij werd gedwongen die positie een paar bochten later terug te geven aan Hamilton omdat Verstappen bij zijn inhaalactie even buiten de baan was gekomen. Om een straf te vermijden, gaf hij de leiding in de race terug aan de Mercedes-coureur. Het bleek het enige smetje op een verder sterke seizoensopening van Red Bull. De vooruitzichten op meer succes zijn goed. En, voor Formule 1-liefhebbers misschien belangrijker: het kan eindelijk weer eens spannend worden, dit seizoen.