Tientallen doden bij belegering Mozambikaanse gasstad Palma

In de Mozambikaanse stad Palma zijn afgelopen dagen tientallen mensen om het leven gekomen door jihadistisch geweld, meldt persbureau AFP. Woensdag werd de gasrijke stad aangevallen door jihadisten en sinds vrijdagavond hebben zij de plaats belegerd. Daarbij hebben de extremisten volgens de Mozambikaanse regering tientallen willekeurige mensen vermoord. Minstens zeven mensen die de stad probeerden te ontvluchten, zijn ook omgebracht. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat er talloze lichamen in de straten van Palma liggen. Sommige slachtoffers zijn onthoofd.

Sinds de belegering proberen duizenden burgers Palma te ontvluchten. Honderden mensen zijn inmiddels geëvacueerd per boot, helikopter of auto. Afgelopen vrijdag probeerden zo’n tweehonderd mensen die zich hadden verschuild in een hotel de stad te verlaten in een konvooi, maar zij reden in op een hinderlaag. Van de zeventien voertuigen zouden slechts zeven de nabijgelegen havenstad Pemba hebben bereikt.

Intussen is de Mozambikaanse regering bezig met een offensief tegen de jihadisten, maar het is vooralsnog niet gelukt om de macht over Palma terug te krijgen. Hoe de situatie in de havenstad er precies uitziet, is onduidelijk omdat het telefoonverkeer al dagen platligt.

Gasboringen Total

In Palma wonen relatief veel buitenlanders vanwege gasboringen van bedrijven zoals het Franse Total. Dat bedrijf heeft een groot project in de buurt van Palma voorlopig opgeschort omdat het momenteel te onveilig is in Palma en de rest van de provincie Cabo Delgado. Het Franse bedrijf haalt zoveel mogelijk personeelsleden weg uit het gebied. Het project ter waarde van 20 miljard dollar (zo’n 17 miljard euro) zou het grootste aardgasproject van Afrika worden.

Cabo Delgado is sinds 2017 een van de meest onrustige regio’s van Afrika. Jihadisten die trouw hebben gezworen aan Islamitische Staat plegen er geregeld aanvallen op dorpen en steden. Volgens organisatie Save the Children zijn door dat conflict zo’n 670.000 Mozambikanen ontheemd geraakt en lijden ruim een miljoen mensen honger. Zeker 2.600 mensen zijn gestorven door het geweld, waaronder 1.300 burgers. Palma was juist een toevluchtsoord voor duizenden Mozambikanen uit rurale gebieden in Cabo Delgado die het aanhoudende geweld in hun omgeving ontvluchtten.