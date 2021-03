SP: Ollongren moet desnoods ingrijpen bij bestuur Limburg

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) heeft demissionair minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) schriftelijke vragen gesteld over de „zoveelste integriteitskwestie van het Limburgse provinciebestuur”. Volgens de lokale omroep L1 vraagt Leijten zich af of het provinciebestuur nog wel houdbaar is en stelt ze dat Ollongren „desnoods moet ingrijpen”. Ook wil het SP-Kamerlid van de minister weten of „integriteitskwesties op deze schaal” ook in andere provincies voorkomen.

Aanleiding is een artikel van NRC over een schandaal rondom de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Daaruit blijkt dat de inmiddels ontslagen directeur en voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen tonnen provinciesubsidies wist door te sluizen naar eigen bv’s, door IKL-medewerkers in te huren via zijn eigen bedrijven, producten van zijn bedrijven via de stichting te verkopen en zichzelf tegen een hoog tarief te laten inhuren.

Bij de integriteitskwesties waren ook twee gedeputeerden van CDA Limburg, Ger Koopmans en Hubert Mackus, betrokken. Zij hebben hun functie vrijdag opgegeven en Markus treedt af als leider van de lokale fractie. Andere partijen in de provincie toonden zich geschokt na de onthullingen. Het is het vierde schandaal in korte tijd rondom de Limburgse CDA’ers, daarom willen verschillende partijen dat er een onderzoek komt naar de bestuurscultuur in de provincie.

