Palestijnse Israëliërs eisen sleutelrol op in coalitiebesprekingen

De verkiezingsposters hangen er slapjes bij in Kfar Qassem. De kiezers in deze en andere Arabische steden in Israël zijn jarenlang verguisd door Israëlische politici. Nu kunnen ze Netanyahu’s politieke leven redden. De definitieve verkiezingsuitslagen bevestigen dat noch Netanyahu en zijn medestanders, noch zijn tegenstanders bij de verkiezingen van dinsdag 23 maart een meerderheid hebben bemachtigd in de Knesset, het Israëlische parlement. De islamistische Palestijns-Israëlische partij Ra’am heeft een sleutelpositie veroverd: geen van de politieke blokken kan zonder Ra’ams steun de impasse doorbreken.

In het tabakswinkeltje van Johari Taha, tevens buurtcafé, is men het eens over de politieke prioriteiten. Het belangrijkste is het tegengaan van geweld en de vrije beschikbaarheid van wapens. „Als je hier op straat loopt, kun je elk moment worden neergeschoten”, zegt Taha. Verderop is een kleine demonstratie bezig tegen het geweld en het gebrek aan bescherming door de Israëlische politie. In 2021 zijn onder Palestijnse Israëliërs al vijfentwintig doden gevallen, onder wie een veertienjarige jongen in het nabijgelegen Jaljulia.

Ook de tweede prioriteit is duidelijk: zorgen dat Palestijnse Israëliërs legaal huizen kunnen bouwen. Veel grond in Arabische steden en dorpen is door de overheid geconfisqueerd, bestemmingsplannen worden niet goedgekeurd. „Daardoor hebben mensen geen andere keuze dan zonder vergunning te bouwen. „En dan wordt hun huis gesloopt”, zegt Taha.

Slachting

Schapenhandelaar Aied Ali komt koffie bestellen, maar geeft eerst even een geschiedenislesje: „In 1948 hebben ze ons verdreven, in 1956 was de slachting, in 1978 confisqueerden ze onze grond.” „De slachting”, dat is de slachting van 1956. Kfar Qassem staat in het collectieve geheugen gegrift als de plek waar Israëlische grenspolitie 48 dorpelingen doodden toen zij terugkwamen van hun werk op de akkers – de avondklok was vervroegd, maar dat had niemand hun verteld. De gebeurtenis staat symbool voor de marginalisering die Palestijnse Israëliërs nog steeds ervaren. „We zijn alleen op papier volwaardige burgers”, zegt Ali.

Palestijnse Israëliërs, ook wel Arabische Israëliërs genoemd, tellen zo’n twee miljoen van de ruim negen miljoen Israëliërs. Al decennia zitten er Arabische partijen in de Knesset, maar altijd in de oppositie; samenwerking met zionistische partijen ligt gevoelig. Andersom roepen Israëlische partijen om het hardst dat ze nooit met de Arabieren zullen samenwerken. Alleen Yitzhak Rabin leunde in de jaren 90 op de Palestijns-Israëlische partijen.

Elke keer volgen we braaf, elke keer verandert er niets

Sinds de Palestijns-Israëlische partijen zich in 2015 verenigden in de Verenigde Lijst, lijkt daar verandering in te komen. De Verenigde Lijst werd in 2020 met vijftien zetels de derde partij in de Knesset en besloot Netanyahu’s rivaal Benny Gantz te steunen. Hoewel Gantz had gezworen de van corruptie verdachte premier te zullen wegsturen, koos hij er toch voor met Netanyahu een eenheidsregering te vormen. De Palestijns-Israëlische partijen voelden zich verraden. Er was echter wel een nieuwe richting aangegeven: de Arabische partijen hadden duidelijk gemaakt dat ze met een potentiële 17 procent van het electoraat een blok waren om rekening mee te houden.

Eind 2020 ging Mansour Abbas, leider van de islamistische partij Ra’am, een stapje verder. Hij zocht toenadering tot Netanyahu en verkondigde met elke partij te kunnen samenwerken ongeacht de ideologische achtergrond, zolang die maar zorgde voor de belangen van de Palestijns-Israëlische gemeenschap. Hiermee volgt hij min of meer het model van de ultra-orthodoxe partijen, die al jaren hun budgettaire eisen voor de eigen gemeenschap op tafel leggen in ruil voor steun aan welke coalitie dan ook.

Flirt met Netanyahu

Ook premier Netanyahu wijzigde zijn strategie. „Abu Yaïr” staat op een grote verkiezingsposter. Netanyahu noemt zich als een Arabische vader naar zijn oudste zoon, alsof hij al tijden een huisvriend is – terwijl hij bij de vorige verkiezingen zijn rechtse kiezers nog waarschuwde dat de „Arabieren in zwermen komen stemmen”. Iemand heeft „Allah is groot – Palestina” over Netanyahu’s gezicht gekalkt. De campagne bracht Netanyahu nauwelijks extra stemmen, maar zorgde wel voor verdeeldheid binnen de Palestijns-Israëlische partijen. Het geflirt met Netanyahu leverde Abbas frictie op met de andere partijen binnen de Verenigde Lijst. Ra’am splitste zich af.

Met hun nieuwe pragmatisme hebben Abbas en de zijnen ondanks hun magere vier zetels een sleutelpositie weten te bemachtigen. In het winkeltje van Taha verdedigt tandarts Abdelwahhab Kheirallah zijn keuze voor Ra’am. „Niemand heeft ons in zijn zak”, echoot hij de partijleider. „Links of rechts maakt niet uit, het gaat erom wie onze eisen accepteert.”

Ali onderbreekt zijn betoog. „Je vergeet dat diezelfde partijen onze problemen hebben veroorzaakt. Vroeger ging het over een Palestijnse staat, nu gaat het over het tegengaan van geweld. Elke keer volgen we braaf, en al die tijd verandert er niets.”