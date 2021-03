‘Met racisme had de dood van George Floyd niks te maken’

‘Deze zaak gaat helemaal niet over ras.” Tweemaal in de afgelopen weken hield advocaat Eric Nelson dit een potentieel jurylid voor, in een zaak die voor de buitenwereld helemaal wél over ras gaat. De zaak tegen politieman Derk Chauvin die op 25 mei 2020 zijn knie net zo lang op de nek van arrestant George Floyd hield totdat die stierf.

Maandag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak, waarbij de Chauvin (45) wordt verdacht van moord of doodslag. De gebeurtenissen in en om de zwaar beveiligde rechtbank in Minneapolis worden nauwlettend in het oog gehouden. Rechtszaken over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen zijn lonten in een kruitvat, omdat ze bovengemiddeld vaak eindigen in vrijspraak van de agent(en) – als die al moeten voorkomen, beschermd als ze zijn door de wet en door hun vakbond onderhandelde voorwaarden. Sinds Floyds dood zijn al zeker veertien andere Afrikaans-Amerikaanse mannen gestorven bij een confrontatie met de politie – ook dat is bovengemiddeld vaak.

De dood van Floyd, gefilmd tot zijn laatste snik, leidde vorig jaar tot een reeks van protesten over de hele wereld. Aanvankelijk leken de Amerikanen, tot president Trump toe, verenigd in hun afschuw over de handelwijze van de politieman. Maar de politieke verdeeldheid kreeg al snel vat op deze gebeurtenis. ‘Black Lives Matter’, het motto van de protesten, werd door Trump en de Republikeinse Partij opgevoerd als het schrikbeeld voor hun voornamelijk witte kiezers.

Al die dimensies worden de juryleden geacht uit hun gedachten te weren als ze luisteren naar de behandeling van de zaak. Alleen al de selectie van de juryleden kostte drie weken. Meer dan driehonderd mensen werden opgeroepen. Wekenlang zijn zij ondervraagd in de rechtbank. Mensen met een al te scherpe opinie over de zaak of over politiegeweld werden weer naar huis gestuurd. De rechter probeerde daarbij de bandbreedte te verruimen, aangezien niemand compleet blanco zou kunnen aanschuiven bij een zo bekend voorval.

Juryleden geschrapt

Zo vond de rechter dat in de jury wel plaats moest zijn voor de man uit zuid-Minneapolis die verklaarde dat hijzelf regelmatig racisme heeft ondervonden. Hij vertelde in de ondervraging dat hij in zijn buurt vaak politiewagens langs de plaats van een schietpartij zag rijden, met de raampjes open en Queens Another One Bites the Dust hard uit de luidspreker. De man bezwoer dat hij desondanks onpartijdig kon zijn. De rechter vond dat aannemelijk. Chauvins advocaat Nelson vond van niet en maakte gebruik van zijn recht om enkele juryleden zonder meer te schrappen.

Het is een aanwijzing dat Chauvins verdediging het van essentieel belang acht om weg te blijven van de factor ‘ras’. Uit de voorbereidende besprekingen valt op te maken dat de verdediging wil proberen twijfel te zaaien aan de doodsoorzaak van Floyd. Het lijkt lastig, gezien de beelden van de arrestatie. Floyd onder de knie van een agent: „Ik krijg geen lucht.”

Drugssporen

Advocaat Nelson heeft van de rechter toestemming gekregen om een eerdere arrestatie van Floyd bij de zaak te betrekken. Op 6 mei 2019 werd Floyd ook aangehouden door de politie. Hij slikte daarbij drugs die hij bij zich had door, misschien om ontdekking ervan te voorkomen. Uit het autopsierapport dat na de dood van Floyd is opgemaakt, bleek dat hij de drugs fentanyl en methamfetamine in zijn bloed had. In de politiewagen waar ze hun arrestant in had willen meenemen, vond de politie stukjes van kennelijk door Floyd stukgekauwde en uitgespuugde pillen met methamfetamine. Een hernieuwde doorzoeking van Floyds eigen auto leverde in december de vondst van enkele fentanyl-pillen op.

Nelson wilde ook aan de jury beelden van de politie-bodycam van de eerdere arrestatie laten zien. Hij vond Floyds gedrag toen en vlak voor diens dood „exact hetzelfde” en wees daarbij speciaal op het feit dat Floyd bij die eerste arrestatie ook om zijn moeder had geroepen. Net als bij de tweede, fatale confrontatie: „Mamma, ik houd van je.”