Journalisten belaagd, de politie doet weinig

De politie is bekritiseerd om haar optreden tijdens de belaging van een journalist op Urk, zondagochtend. PowNed-verslaggever Mark Baanders werd bij de Sionskerk in Urk door twee mannen geschopt en door een derde persoon aangereden. De agent ter plaatse verrichtte geen arrestaties, maar riep enkel naar de twee schoppende mannen dat ze moesten „wegwezen”.

Powned-voorzitter Dominique Weesie noemt het politieoptreden „bespottelijk”. „Politie staat erbij en kijkt ernaar”, schreef hij op Twitter. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zei verbaasd te zijn over het politieoptreden op Urk. „We hebben met politie en justitie afgesproken dat er hard wordt ingegrepen bij geweld tegen journalisten.”

Politie Flevoland zegt desgevraagd dat er is gekozen voor de-escalerend optreden in plaats van arrestaties. „Je kunt stoer die jongens achterover trekken, maar dan heb je het hele dorp in rep en roer”, zegt een woordvoerder. Hij benadrukt dat er een onderzoek is geopend en sluit niet uit dat er nog arrestaties zullen worden verricht.

Krimpen aan den IJssel

Ook bij een kerkdienst in Krimpen aan den IJssel werd een verslaggever van RTV Rijnmond zondag van achteren aangevallen toen hij kerkgangers probeerde te interviewen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is later op de dag aangehouden.

De twee journalisten waren op de kerken afgekomen omdat verschillende kerkgemeenschappen hadden aangekondigd honderden bezoekers toe te laten bij de zondagse diensten – tegen het advies van de regering in. Beiden werden belaagd toen ze kerkgangers vroegen naar hun motieven om toch naar het gebedshuis te komen. Geen van beiden raakte ernstig gewond.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) verklaarde zondag over de incidenten in gesprek te willen met de koepels van kerken (CIO). Of het politieoptreden ook onderzocht moet worden, wilde het ministerie niet zeggen.