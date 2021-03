‘Jazz on demand’ op Transmission van hoge kwaliteit

Er was geen muzikant die er, terloops en droogjes tussen de songs door of juist zuchtend in de camera kijkend, dit weekend niet aan refereerde: hoezeer ze hun publiek missen. Op Transmission, de driedaags online versie van het jaarlijkse Transition-festival voor ‘moderne veerkrachtige jazz’ in TivoliVredenburg in Utrecht, werd er voor de meesten ‘eindelijk’ weer gespeeld.

In een buitengewoon ruimhartig programma van vijftien concerten kregen artiesten, onder wie opvallend veel saxofonisten, ruim baan. Op enkele na waren de shows eerder deze week opgenomen maar de instart was steeds ‘juist’, het geluid helder en het camerawerk prettig. Onverwacht taai bleek het soms voor de lineaire thuiskijker per stream, het vereist uithoudingsvermogen voor de lange zit, zeker met kabbelende tussengesprekjes.

Zo was het concert van Brad Mehldau, internationale ster en trekker in de line-up van in Nederland opererende jazzmusici, bepaald geen festivalset maar had die een ‘normale’ duur van bijna anderhalf uur. Een luxe natuurlijk, want Mehldau was met zijn deels Nederlandse kwartet – basklarinettist Joris Roelofs, bassist Clemens van der Feen en vaste drummer Jorge Rossy – een krachtige opening van voorname rust en gedoseerde onrust. In het spoor van Roelofs’ diepe basklarinettoon bracht de pianist zowel eigen stukken als van Monk en een van Roelofs.

Tineke Postma Beeld Videostill Transmission/Transition

Het was op Transmission schakelen van sfeer naar sfeer: subtiele kleuringen, conceptueel gelaagde jazz of uitbundige vrolijkheid van de New Cool Collective. Van de fascinerende stemkunst van Sanne Rambags in het intuïtieve trio Under The Surface tot de in minieme hoeken gevonden spanning in de jazz van saxofonist Tineke Postma met vruchtbaarheidsgodin Freya als mythische inspiratiebron.

Dat de jazz nu een live-podium ontbeert, was soms zeer voelbaar. Voorzichtig zocht het nieuwe, basloze trio van drumster Sun-Mi Hong naar grip. Soms knalde het er juist aanstekelijk ongeremd en fel uit, zoals saxofonist Jasper Blom in een gelegenheidstrio met drummer Jamie Peet en toetsenist Niels Broos.

En goed dat saxofonist Yuri Honing zich over zijn weerzin tegen streamconcerten heen kon zetten. Om met zijn kwartet het door corona afgekapte Bluebeard-project voor een breed thuispubliek te laten horen is immers beter dan niets. In een prachtig met lichtbundels gevormde ‘ring of fire’ was het optreden elegant en onheilspellend. Sierlijk was ook de bewerking van David Bowies ‘After All’.

Een prachtig gesprek

Niet licht te vergeten was het prachtige muzikale ‘gesprek’ van saxofonist Benjamin Herman met trompettist Ack van Rooyen (91). Een samenspel dat vreemd genoeg nooit eerder tot stand was gekomen, met Herman als koesterend bewonderaar. De mooie lijnen van Rooyen dwong het kwintet tot verkenningen in het rustige water van veelal soft ballads. Pas in ‘My Ideal’, over dat ongrijpbare ideale meisje, voerde echte melancholie de boventoon. De tearjerker ‘Angel Eyes’ droop van eenzaamheid.

Eric Vloeimans op Transmission Beeld Videostill Transmission/Transition

De oudere concertregistratie van Kika Sprangers was een vreemde stijlbreuk. Op een opname van haar fraaie strijkersproject Pynarello uit november 2020 was publiek aan tafeltjes te zien. Dat de bij Benjamin Herman wegens ‘tijdelijk positief’ afwezige bassist Thomas Pol in deze formatie gewoon meespeelde, had iets mals. Aan de andere kant: als de keuze zo reuze is, en bovendien van hoge kwaliteit, waarom zeuren?

Dat de shows per festivaldag terug te zien zijn – zondagavond komen hier trompettist Eric Vloeimans met de koperblazers van Phion en optredens van het Metropole Orkest nog bij – is een uitkomst in deze tijd van thuisbeleving. Tijdloze ‘jazz on demand’ van hoge kwaliteit – het is toch een voedingsbron.

Jazz Transmission/Transition Festival Livestream op 26, 27 en 28/3 vanuit TivoliVredenburg, Utrecht. T/m 11/4 nog online te zien via tivolivredenburg.nl ●●●●●