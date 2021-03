Het vaccineren in coronabrandhaard Brazilië gaat tergend langzaam, behalve in dit ene stadje

Angela da Costa, een 51-jarige oud-docent geschiedenis, zoekt verkoeling in de schaduw van enkele grote bomen voor de ingang van het Maria Celina College. Naast haar staan zo’n vijftig mensen met hun ID en vaccinatiekaart in de hand te wachten tot het hek van de ingang open gaat. „Wat zijn wij toch bevoorrecht dat we ons allemaal kunnen laten vaccineren”, zegt Da Costa opgetogen tegen haar buurvrouw, die met haar kinderwagen in de rij staat. „Mijn jongere zus in São Paulo is pas over drie maanden aan de beurt, althans dat hoopt ze. Ze zijn daar net begonnen met 70-plussers te vaccineren.”

In het stadje Serrana (40.000 inwoners) in de deelstaat São Paulo wordt sinds februari vrijwel de hele bevolking gevaccineerd. Iedereen boven de 18 jaar die er woont, kan worden ingeënt met CoronaVac, het vaccin dat de Chinese farmaceut Sinovac samen met medisch instituut Butantan uit São Paulo produceert.

Met deze massa-inenting in Serrana willen de onderzoekers van Butantan kijken hoe effectief het vaccin werkt als een hele stad wordt ingeënt. Kan de strijd tegen Covid-19 zo worden gewonnen en kan de samenleving hier straks weer ‘open’? Deelname is op vrijwillige basis, maar de animo is groot, merken de onderzoekers. „Meer dan 95 procent van de bevolking doet mee en laat zich nu vaccineren. Deze week zijn we gestart met de tweede dosis”, zegt Pedro Manoel Garibaldi. Hij werkt als arts in het ziekenhuis van Serrana en is als onderzoeker betrokken bij dit project van Butantan.

„We hebben de stad verdeeld in 25 wijken, in vier kleuren. Per week worden de inwoners van een aantal wijken gevaccineerd, deze week is blauw aan de beurt”, zegt Garibaldi. De onderzoekers verwachten over anderhalve maand al met de eerste resultaten te komen.

Geopolitieke vaccinstrijd

Ondertussen verloopt in de rest van Brazilië het vaccineren tergend langzaam. Slechts 6 procent van de bevolking is ingeënt, terwijl het aantal besmettingen snel oploopt. Vorige week werden voor het eerst meer dan 100.000 nieuwe besmettingen binnen 24 uur vastgesteld. Afgelopen weekend werd een recordaantal doden van 3.650 per dag gemeld.

De ultrarechtse president Jair Bolsonaro, die het virus bagatelliseert en twijfels zaait over vaccins, was al voor de uitbraak van de pandemie kritisch over China. China is weliswaar een belangrijke handelspartner, maar ook een communistisch land dat volgens zijn ultrarechtse regering beter buiten de deur kan worden gehouden: van techbedrijf Huawei tot Chinese vaccins. Dat de gouverneur van São Paulo, João Doria – een grote politieke rivaal van Bolsonaro – toch met de Chinezen in zee ging én zijn deelstaat zo als eerste kon laten beginnen met vaccineren, was Bolsonaro een doorn in het oog.

Maar in de praktijk heeft de president zijn verzet al moeten opgeven: CoronaVac wordt samen met het AstraZeneca-vaccin inmiddels in heel Brazilië gebruikt. Hij staat zelfs onder groeiende druk om zijn buitenlandminister Ernesto Araújo te ontslaan. Araújo is een uitgesproken fan van de vorige Amerikaanse president Donald Trump, maar vindt veel lastiger ingang bij de nieuwe Amerikaanse regering van Joe Biden. Dit terwijl Brazilië hoopt vaccins te kunnen krijgen die in de VS overblijven. Mexico slaagde hier al in.

Leven hervat zich

De Serranezen laten deze geopolitieke strijd rond vaccins liever aan zich voorbij gaan: zij zijn blij met de lokale prikcampagne. „Ik heb medelijden met mijn landgenoten die niet in deze luxe positie zitten”, zegt Hilda Mendes, een oudere vrouw die onder een boom voor de vaccinatiepost wacht om naar binnen te gaan. „Bolsonaro jaagt mensen de dood in. Ik durf dat te zeggen. Hij heeft Covid-19 altijd ontkend en daardoor zijn er nu veel te weinig vaccins. Onze redding is dit project, anders was het waarschijnlijk anders met ons afgelopen”, zegt ze fel.

Op het centrale plein van Serrana zitten rond het bloedhete middaguur wat oudere mensen in de schaduw op bankjes. In het midden van het plein staat de kerk met een groot kruis op het dak. Kinderen met mondkapjes spelen rond de fontein en proberen de verkoelende spetters op te vangen. Een pittige geur van geroosterd vlees stijgt op van een nabijgelegen barbecuerestaurant.

Hoewel ook in Serrana formeel de aangescherpte lockdown van de zwaar getroffen deelstaat São Paulo geldt, gaat het leven er een stuk soepeler aan toe. Een aantal kledingzaken is open en in de restaurants mag aan tafels geluncht worden. „We hebben als gemeente de ruimte om binnen de grenzen onze regels te bepalen”, verklaart burgemeester Lèo Capitelli.

Hij is in een paar weken tijd een bekende Braziliaan geworden nu zowel nationaal als internationaal met grote interesse en ook hoop gevolgd wordt hoe het zijn stadje vergaat. „We zijn enorm trots dat Serrana uitgekozen is voor dit onderzoek. De hele wereld kijkt mee, we voelen ons zeer vereerd”, aldus de burgemeester, die in korte tijd al internationale media als Bloomberg, CNN en de BBC over de vloer kreeg.

Terwijl de rest van Brazilië straks nog in crisis verkeert, kunnen wij ons leven weer oppakken Lèo Capitelli Burgemeester

Het slaperige Serrana, tussen de heuvels en suikerrietvelden, staat nu positief op de kaart. Maar het was groot leed dat de onderzoekers vorig jaar deed besluiten om dit plaatsje als proeftuin te gebruiken. Het aantal coronabesmettingen explodeerde hier tijdens de eerste golf.

„We vroegen ons af: waarom zijn er juist in Serrana zoveel slachtoffers?”, zegt arts-onderzoeker Garibaldi. „We zijn hier toen met een onderzoeksteam van Butantan neergestreken en ontdekten dat het woon-werkverkeer van de meeste Serranezen bijdroeg aan het hoge aantal besmettingen. Velen werken in de grote nabijgelegen stad Ribeirão Preto. Ze reisden met bussen op en neer en besmetten hun familieleden.”

Grote vaccinatiebereidheid

Tijdens de eerste onderzoeksfase werd inwoners ook gevraagd of ze zich zouden laten inenten, mocht er een vaccin beschikbaar komen. Ruim 80 procent gaf aan dat ze bereid waren zich te laten vaccineren, inmiddels is dat aantal gestegen tot 97 procent. Garibaldi: „Het waren allemaal pluspunten om ons op Serrana te richten voor dit onderzoek. Bovendien is het een klein stadje, waardoor we met relatief weinig vaccins dit onderzoek kunnen doen.”

Toch was Ivonne Ribeiro, die met een pleister op haar arm het vaccinatiepunt uitloopt, eerst argwanend. „Ik was angstig voor de bijwerkingen. Maar ik ben blij dat ik me toch heb laten vaccineren.” Ze vraagt zich wel af of ze nu ook beschermd is tegen nieuwe virusvarianten, zoals ‘P1’, die nu door Brazilië raast en een piek in het aantal besmettingen veroorzaakt.

Eerder deze week maakten onderzoekers van de Universiteit van Oxford bekend dat zowel AstraZeneca als Pfizer-BioNTech bescherming biedt tegen de agressieve P1-variant. Hoewel ook over CoronaVac de eerste berichten positief zijn, is er nog meer onderzoek nodig voor harde conclusies. „We weten pas over een paar weken meer over het effect van CoronaVac op de groepsimmuniteit. Maar stel dat het vaccin geen volledige bescherming biedt, dan is de kans wel zeer groot dat gevaccineerde mensen minder ziek worden, waardoor er ook minder mensen op de spoedeisende hulp terecht komen en de druk op de zorg minder wordt”, zegt Garibaldi.

Dat de verwachtingen hoog zijn, blijkt ook uit de populariteit van het stadje, merkt burgemeester Capitelli. De huizenprijzen stijgen en er melden zich bij het gemeentehuis al potentiële investeerders vanuit verschillende hoeken van Brazilië. „We hebben hier straks een situatie waarbij de rest van Brazilië nog diep in de coronacrisis zit en wij allemaal gevaccineerd zijn en wel ons leven weer oppakken, naar school gaan, werken en winkelen en knuffelen met elkaar”, zegt de burgemeester. „Dat goede nieuws hoop ik de mensen hier binnenkort te geven.”