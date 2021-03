Gewonden door aanslag op kerk Sulawesi, aanslagplegers trouw aan IS

In de Indonesische stad Makassar (Sulawesi) zijn zondag twintig mensen gewond geraakt bij een dubbele zelfmoordaanslag voor de deur van een kerk, meldt persbureau AP. Onder de slachtoffers zijn meerdere kerkgangers en vier beveiligers. De twee aanslagplegers kwamen om het leven. Uit politieonderzoek is gebleken dat zij vermoedelijk waren aangesloten bij Jemaah Anshorut Daulah, een militie die trouw heeft gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat.

De aanslagplegers, waarschijnlijk een man en een vrouw, kwamen rond 10.30 uur lokale tijd per motor naar de kathedraal. Ze bliezen zichzelf op toen een groep kerkgangers het gebouw verliet en een andere groep naar binnen wilde gaan. De explosie was volgens persbureau AFP zeer zwaar en meerdere voertuigen in de buurt van de kerk zouden beschadigd zijn. In de kerk vonden missen plaats ter ere van Palmzondag.

De president van Indonesië Joko Widodo heeft de „terroristische daden” veroordeeld in een televisietoespraak. „Terrorisme is een misdaad tegen de menselijkheid. Ik roep iedereen op om te strijden tegen terrorisme en radicalisering, het tegenovergestelde van religieuze waarden.” Paus Franciscus heeft gezegd te bidden voor de slachtoffers van de aanslag.

Het is niet de eerste keer dat Indonesië wordt opgeschrikt door terreurdaden. De afgelopen jaren vonden meerdere bloedige aanslagen plaats, meermaals gericht op christenen en kerken. Bij de laatste grote aanslag kwamen in 2018 tientallen mensen om bij drie gecoördineerde aanvallen op kerken in de stad Surabaya.