Nieuwe naam voor ochtendkrant NRC

Hiermee laten we zien dat al onze journalistiek NRC-journalistiek is: of u ons ’s ochtends of ’s middags leest, op uw mobiele telefoon of op papier, of u onze verhalen leest of naar ze luistert in een podcast.

Inhoudelijk hadden we de stap naar één NRC allang gezet. Sinds 2017 is er geen verschil meer tussen de ochtend- en middagkrant, tenzij het nieuws daarom vraagt. NRC heeft één redactie die beide krantenedities, de site en de podcasts maakt.

Dat was jaren geleden nog anders. Ochtendkrant nrc.next werd in 2006 opgericht om een jongere doelgroep te interesseren voor kwaliteitsjournalistiek, en werd toen gemaakt door een aparte groep redacteuren. Ook voor nrc.nl is dat lang zo geweest. Zes jaar geleden zijn de redacties samengevoegd en groeiden de titels naar elkaar toe, tot ze alleen nog verschilden in naam.

Dit betekent dat er nu voor abonnees inhoudelijk niets verandert: op het logo na, blijft de krant hetzelfde. We zien het als versterking van het merk NRC, dat u ook terugvindt boven al onze journalistiek online en in audio.

En dat vanzelfsprekend zonder onze rijke geschiedenis uit het oog te verliezen. Ook in de nieuwe edities zult u ons motto Lux et Libertas – licht en vrijheid – op de voorpagina zien. Het wapen van NRC Handelsblad blijft staan boven het hoofdredactioneel commentaar.

Hoofdredacteur