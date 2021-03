Defensiechefs twaalf landen roepen Myanmarese junta op geweld te stoppen

Nederland heeft samen met elf andere landen in een gezamenlijke verklaring het geweld van de militaire machtshebbers in Myanmar tegen vreedzame demonstranten veroordeeld. In de oproep, die is geïnitieerd door het Pentagon en ondertekend door defensiechefs van verschillende Europese landen, Japan en Zuid-Korea, riepen ze zaterdagavond op het geweld te stoppen. De Verenigde Naties drongen er ondertussen bij de internationale gemeenschap op aan de Myanmarese strijdkrachten economisch te isoleren, door de olie- en gashandel stil te leggen.

Volgens de defensie-autoriteiten hebben de Myanmarese strijdkrachten „het respect en geloofwaardigheid bij de bevolking verloren”. De verklaring wijst erop dat een „professioneel leger” internationale gedragsnormen moet volgen en de eigen bevolking „te beschermen in plaats van de schaden”. De VN spraken zaterdag van de „bloedigste dag” in het land sinds de militaire coup begin februari; volgens lokale media zijn er 114 dodelijke slachtoffers, onder wie jonge kinderen, nadat de oproerpolitie op de menigte had geschoten.

Niet eerder zijn zoveel doden gevallen bij betogingen in het Aziatische land. De militaire junta waarschuwde de demonstranten vrijdag via de staatstelevisie dat ze met een betoging hun eigen veiligheid zouden riskeren. Demonstranten liepen het risico „in de rug of het hoofd te worden geschoten”. Zaterdag vierde het leger de jaarlijkse Dag van de Strijdkrachten, waarop het land het verzet tegen Japan als bezetter in de Tweede Wereldoorlog herdenkt.

Al weken gaan in Myanmar op allerlei plekken betogers de straat op om in opstand te komen tegen de militaire machtsovername. Begin februari pakte de politieke tak van het leger toenmalig civiele regeringsleider en verkiezingswinnaar Aung San Suu Kyi op, omdat ze volgens de junta verkiezingsfraude had gepleegd. Dat is nooit bewezen. De leider van de coup, generaal Min Aung Hlaing, stelde zaterdag dat er nieuwe verkiezingen komen in het land. Sinds de staatsgreep zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 320 demonstranten gedood.

