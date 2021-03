De wijde bocht van Max

De doorgetrokken streep rechts op een snelweg heeft een profiel van ribbels. Eén moment van concentratieverlies en vanonder de auto klinkt een onheilspellend geluid. Rrrr. Automatisch stuur je snel naar het midden van de asfaltstrook.

Formule 1 is niet te vergelijken met een braaf ritje in een personenauto. Het is een sportwedstrijd, er wordt gereden in een bolide om prijzen. Mijn autobanden over de ribbels worden niet snel opgemerkt. Bij de Formule 1 zien camera’s alles. Op een circuit bestaat geen dode hoek.

Tijdens de eerste race in Bahrein reed wereldkampioen Lewis Hamilton na het uitkomen van bocht 4 regelmatig met vier banden buiten de baan om zijn hoge snelheid te houden. Eerder in het weekend tijdens de kwalificaties mochten de coureurs geen gebruik maken van die uitwijkstrook.

Wat was nu precies de afspraak?

Iedereen zag wat Hamilton deed, niemand zei er iets van. Tot de stal van Red Bull het meldde aan hun coureur Max Verstappen. Vrij vertaald was de boodschap: ‘Lewis doet het, doe jij het dan ook maar.’

Kort daarop verbood de wedstrijdleiding tijdens de race alle rijders zo ver uit te wijken bij bocht 4. Vreemd, de regels aanpassen tijdens een wedstrijd. Vergelijk het met voetbal: op driekwart van een duel meldt de scheidsrechter dat buitenspel opeens niet meer geldt.

De opening van het raceseizoen was vooral een tactische strijd. Verstappen had ogenschijnlijk de snelste auto, Hamilton speelde een slim spel met verschillende bandtypes. De Engelsman lag in het tweede deel op kop maar zag de Nederlander in de laatste ronden in zijn spiegels naderen.

Zodra hij kon, zou Verstappen zijn rivaal passeren. De natuur van Verstappen is aanvallend. Wachten doe je maar op de tram. Hij pakte zijn eerste kans: bij bocht 4. Met een geweldige manoeuvre raasde hij voorbij Hamilton. Met vier banden buiten de baan, ja. Ach, wat maakte het uit?

Het was de gedroomde apotheose van een spannende race. Vorig jaar had ik nogal wat saaie rondjes uitgezeten. Deze editie in Bahrein vergoedde veel. Met een betere motor leek Verstappen eindelijk de strijd aan te kunnen gaan met Hamilton.

Tot de wedstrijdleiding ingreep.

Verstappen had zo niet mogen passeren en kreeg onderweg te horen dat hij onmiddellijk moest inhouden om Hamilton voor te laten gaan. Zo won de Engelsman alsnog. Hij zei achteraf dat Max had moeten wachten met passeren, nu was hij ‘out of track’.

Wie was er nu eigenlijk rondenlang na die bocht buiten de baan geweest?

Chagrijnig meldde Max naderhand dat hij liever eerste was geworden met een straf dan op deze manier braaf tweede worden. Buiten de lijntjes kleuren en rijden, het is zijn tweede natuur. Iedere keer weer die afweging: tot of over de streep?

Morgen moet ik een eindje over een snelweg. Met mijn zachte rechterbanden zal ik even over de ribbels rijden, ‘rrrr’ horen en terugdenken aan de wijde bocht van wilde Max.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.