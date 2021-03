Twee aanhoudingen bij illegaal feest met 60 aanwezigen in Den Bosch, politieauto bekogeld

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest in Den Bosch beëindigd en daarbij twee arrestaties verricht. Omwonenden hadden de politie gebeld vanwege geluidsoverlast dat werd veroorzaakt door zo’n zestig feestgangers die in een tent op straat stonden. Toen de agenten arriveerden, probeerde een groot deel van de aanwezigen weg te rennen. Ook werd de politieauto bekogeld met voorwerpen.

Uiteindelijk heeft de politie twee mensen aangehouden en 36 bekeuringen uitgeschreven vanwege het overtreden van de avondklokregels. Bovendien is de geluidsapparatuur in beslag genomen. Volgens een politiewoordvoerder zijn twee mensen aangehouden, omdat ze niet luisterden naar de bevelen van de politie. Het komt vaker voor dat feestgangers wegrennen zodra de politie intervenieert. „Het is vaak lastig iedereen op te pakken”, aldus de woordvoerder.