27 maart is nu ‘Dag van Schaamte’ in Myanmar

Leed en willekeurig geweld bereikten in Myanmar afgelopen weekend een nieuw dieptepunt. Tientallen kinderen werden dit keer slachtoffer van het brute geweld van het leger. Jongens en meisjes van vijf jaar oud, van elf jaar, van dertien, van achttien, negentien. Een meisje, een baby nog, raakte gewond aan haar oog door een schampschot.

De ordetroepen doodden zaterdag in totaal zeker 114 burgers. Op beelden is te zien hoe militairen vanuit een jeep zomaar schieten op jongens die op een brommer langsrijden. Een ander filmpje laat zien hoe een soldaat zijn geweer over een muurtje in een huis richt. Zelfs op een begrafenis van een slachtoffer, op zondag, openden militairen het vuur.

Zaterdag was een belangrijke dag voor de legertop en legerleider Min Aung Hlaing: de nationale ‘Dag van de Strijdkrachten’, een jaarlijkse herinnering aan het verzet tegen de bezetting van Japan in de Tweede Wereldoorlog en een dag van militair vertoon.

In aanloop had de legerleiding een hardvochtige waarschuwing doen uitgaan via de staatstelevisie: wie ging demonstreren riskeerde „in de rug of door het hoofd” te worden geschoten. Het bleek geen loze waarschuwing. De 27ste maart is voor veel inwoners voortaan een zwarte herinnering. Myanmarezen doopten de dag om tot de ‘Dag van Schaamte’.

Onderdeel van het patroon sinds het leger op 1 februari de macht teruggreep, zijn de geschokte internationale reacties na een nieuwe dag met een recordaantal doden. Zo ook dit keer. Twaalf defensiechefs, onder andere die van de VS, het VK, Duitsland en ook Nederland, riepen in een gezamenlijke verklaring het leger op om het geweld te stoppen: „Een professioneel leger volgt internationale gedragsnormen en is verantwoordelijk voor het beschermen – niet het schaden – van de mensen die het dient.” Legerchefs onderling, dat zou extra gewicht aan de verklaring moeten geven.

Massamoord

Ook veroordelingen van ambassadeurs en ministers van Buitenlandse Zaken volgden: uit de VS, Brussel, Australië. Alleen Tom Andrews, speciaal rapporteur voor Myanmar van de Verenigde Naties, legde hét pijnpunt bloot: „Woorden van veroordeling of bezorgdheid klinken ronduit hol voor de inwoners van Myanmar, terwijl de militaire junta massamoord op hen pleegt.” De EU kondigde vorige week sancties af die neerkomen op een inreisverbod voor de hoogste militairen – alsof die binnenkort naar Brussel willen komen. De VS en het VK gingen verder met sancties tegen twee grote conglomeraten, waaraan de legerleiding en hun families veel geld verdienen.

VN-rapporteur Andrews en met hem veel NGO’s zouden graag een wereldwijd wapenembargo zien, een stop van betalingen voor olie en gas aan het leger en misschien zelfs internationaal ingrijpen via de VN. Maar haalbaar zijn dit soort eisen niet. Rusland en China, beide vetomachten in de VN-Veiligheidsraad, zullen zo ver niet willen gaan. Rusland stuurde als enige land zelfs een kabinetsafvaardiging naar de parade van zaterdag. Legerbaas Min Aung Hlaing noemde Rusland een „ware vriend”.

In de eerste weken na de staatsgreep hoopten inwoners van Myanmar op hulp van de internationale gemeenschap. Die roep hoor je amper meer bij demonstraties, die is door bruut geweld overstemd.

Het leger beschikt over wapens, het volk bezit moed en doorzettingsvermogen. Met duizenden gingen ze zondag opnieuw de straat op: als het kon ingepakt met kogelvrije vesten, helmen en beschermende brillen.