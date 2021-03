Wie voorkomt breuk in het CDA?

Het CDA, zeggen christen-democraten vaak, is de partij van verbinding. Maar in de eigen gelederen is die verbinding momenteel ver te zoeken. Anderhalve week na de verkiezingsnederlaag, het CDA verliest vier zetels na de Tweede Kamerverkiezingen, lijkt de onrust bij de christendemocraten met de dag toe te nemen. Sinds het vertrek van partijvoorzitter Rutger Ploum soebatten het dagelijks bestuur en de verenigingsraad over de benoeming van een interim-voorzitter. Kandidaten die voor de functie gepolst zijn hadden tot deze vrijdag allemaal vriendelijk bedankt. Intussen zijn er fractieleden die zich afvragen of een oppositierol de komende jaren niet beter zou zijn. Daarnaast roeren leden in het land zich over de omgang van de partij met Kamerlid Pieter Omtzigt.

Dat de naam van Omtzigt onder het kopje ‘CDA’ op de inmiddels befaamde foto van een intern stuk van voormalig verkenner Kajsa Ollongren stond, met de tekst „functie elders”, heeft het er niet beter op gemaakt. Sommige CDA’ers spreken inmiddels van een crisissfeer.

Lees ook: Opnieuw beginnen, met diepe argwaan

Aan het begin van deze week berichtten verschillende media over een ‘fluistercampagne’ die CDA’ers zouden zijn begonnen om Omtzigt, de nummer 2 van de partij, te beschadigen. De verhouding tussen het Kamerlid en de partijtop ligt al lang moeilijk. Omtzigt wordt door sommige CDA’ers wel eens „lastig” of „onvoorspelbaar’’ genoemd. Zijn partijgenoten hebben het ook wel eens over „de kwestie’’, „de factor” of „het probleem” Omtzigt. Het zijn vooral de CDA-leden en kiezers die het Kamerlid waarderen. Zo erg dat in de CDA-top lang de vrees bestond dat Omtzigt meer voorkeursstemmen zou krijgen dan partijleider Wopke Hoekstra. Die vrees bleek niet gegrond: Hoekstra haalde ruim negentigduizend stemmen meer.

Stapels kaarten

Omtzigt zit sinds een aantal weken thuis om tot rust te komen. Een dag na de verkiezingen twitterde hij: „Ik ben helaas nu nog afwezig. Het herstel kost mij langer en ik heb in de afgelopen weken toch nog net te veel campagne proberen te voeren, soms tegen beter weten in.” Het CDA-bestuur, zo klinkt het, weet niet of Omtzigt er komende week bij is als de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd.

De artikelen over de ‘fluistercampagne’ waren voor leden reden voor bezorgde telefoontjes en e-mails: de partij zou Omtzigt toch niet écht laten vallen? Een oproep van een groep CDA’ers zorgde voor stapels kaarten en brieven aan het Kamerlid. Wopke Hoekstra twitterde „enorme waardering” te hebben voor zijn partijgenoot. Hij wenste hem beterschap. Maar de berichten van leden stopten daarna niet. De partijtop wist zich er geen raad mee en overlegde deze week meermaals over de vraag of er een reactie moest komen op de mediaberichten en zo ja, welke? Zouden ze het door het aandacht te geven juist niet te groot maken? En aan de andere kant: konden ze het eigenlijk wel negeren? Het leidde tot een mail aan de leden op donderdagavond, waarin het landelijk bestuur afstand nam van de berichtgeving.

Het is aan de interim-voorzitter om de wrijving tussen Omtzigt en de partij zoveel mogelijk weg te nemen en het Kamerlid bij de partij te houden. Maar dan moet zo’n voorzitter wel eerst benoemd worden. Alle pogingen daartoe waren deze vrijdag nog mislukt.

Achter de schermen is er veel gedoe over. Het landelijk bestuur wilde de taak op zich nemen, maar de verenigingsraad, die bestaat uit onder meer de voorzitters van provinciale afdelingen, wilde daar ook over mee kunnen beslissen. Tot die tijd, signaleren CDA’ers, ontstaat er een machtsvacuüm. Wie heeft nu de leiding? Partijleider Wopke Hoekstra heeft zijn handen vol aan het ministerie van Financiën, de fractie en de kabinetsformatie. Dat hij deze week maar kort een vergadering van de verenigingsraad en het bestuur meemaakte waarin werd gepraat over de procedure om tot een interim-voorzitter te komen, nam niet iedereen hem in dank af.

Volgens een woordvoerder zal de benoeming van een interim-voorzitter niet lang meer duren. Maar achter de schermen zeggen CDA’ers dat er vooral vriendelijk bedankt wordt voor de functie, die weliswaar parttime is maar vooral de komende maanden om volledige inzet zal vragen. Een van de eerste taken is het instellen van een evaluatiecommissie en het formuleren van een opdracht daarvoor. Op de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen sprak Wopke Hoekstra de wens al uit voor zo’n commissie, die de verkiezingsnederlaag zou moeten onderzoeken. Maar met welke focus? En in hoeverre zal de campagne doorgelicht worden? Sommige CDA’ers, zoals campagneleider Raymond Knops en fractievoorzitter Pieter Heerma, waren daar nauw bij betrokken.

Partijkoers

Wat ook nog speelt is een onderwerp dat het CDA niet los lijkt te laten: een discussie over de koers van de partij. Eind 2019 bepaalde het Wetenschappelijk Instituut van het CDA in opdracht van Ploum een ideologische koers tot 2030, waar leden over mee konden discussiëren. Het resultaat was het rapport Zij aan zij, waarin het cultureel-conservatieve verhaal dat het CDA onder leiding van Sybrand Buma had verteld, plaats maakte voor een verhaal dat het CDA in het politieke midden plaatste. Dat verhaal gaat over gemeenschapszin, kleinschaligheid en het is kritisch over het neoliberalisme.

Maar sommige CDA’ers zagen er te weinig van terug in het verkiezingsprogramma, en nóg minder nadat Wopke Hoekstra partijleider werd. Hij wilde een stevigere toon over de vrijheid van onderwijs uitslaan en het minimumloon niet verhogen. Er zijn CDA’ers die zeggen: Nederland is centrum-rechts, dáár moet de partij zich op richten. Anderen zeggen: het CDA positioneert zich nu al een aantal verkiezingen op rij rechts van de VVD en wint daarmee niet.

Aan de interim-voorzitter de taak om de verbinding te leggen tussen CDA’ers en rust in de partij te brengen. Maar zijn of haar taak zal eindig zijn, want het CDA zal op zoek moeten naar een voorzitter die voor langere tijd de partij wil leiden. De verschillende stromingen in het CDA zijn al druk bezig met namen verzamelen van potentiële kandidaten die passen bij hún verhaal. Dat het tot een verkiezing zal komen lijkt vooralsnog vanzelfsprekend. In het CDA durven ze de grap al te maken: na de eerder mislukte lijsttrekkersverkiezing kan het alleen maar beter gaan.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021