Vijftig doden bij protesten in Myanmar

Bij protesten tegen de militaire staatsgreep in Myanmar zijn zaterdag zeker vijftig betogers gedood. Dat meldt persbureau Reuters op basis van verslaggeving van lokale media. Vrijdagavond waarschuwde de junta demonstranten via de staatstelevisie dat ze het risico liepen „in hun hoofd of rug te worden geschoten”. Het leger viert zaterdag de jaarlijkse Dag van de Strijdkrachten.

De betogingen vonden plaats in het hele land. Bij een protest voor een politiebureau in een voorstad van Yangon werden zeker tien betogers gedood. Tien anderen raakten gewond. In de stad Mandalay werden zeker dertien demonstranten gedood. Ook in andere regio’s werden dodelijke slachtoffers gemeld.

Lees ook: Het leger is in Myanmar de vijand van iedereen

Leider van de coup, generaal Min Aung Hlaing, herhaalde zaterdag de belofte om verkiezingen te houden, maar gaf niet aan op welke termijn deze zouden plaatsvinden. „Het leger wil de handen ineenslaan met het hele land om de democratie te beschermen”, zei hij na het bijwonen van een militaire parade ter ere van de Dag van de Strijdkrachten. Hij benadrukte dat de autoriteiten proberen het volk te beschermen. „Gewelddadige acties waarmee eisen worden gesteld die de stabiliteit en de veiligheid aantasten, zijn ongepast.”

Vrijdag werd bekend dat sinds de coup begin februari in het land zeker 320 demonstranten zijn gedood. Volgens de mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners, die onderzoek deed naar arrestaties en slachtoffers, liggen de werkelijke aantallen „waarschijnlijk een stuk hoger”. Volgens de belangengroep is zeker één op de vier gedode demonstranten door het hoofd geschoten.