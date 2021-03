Viagra en lsd: per ongeluk uitgevonden

Wat hebben lsd, de magnetron, penicilline, de post-it en viagra met elkaar gemeen? Het waren bijvangsten in wetenschappelijk onderzoek. In Bijvangst vertelt journalist Sophie Frankenmolen over beroemde bijvangsten en spreekt ze met wetenschappers over hun eigen toevallige ontdekkingen. Ze vertellen met passie over hun werk en Frankenmolen stuurt bij wanneer ze te veel jargon gebruiken: „Euh, volgens mij hebben we hier even een metafoor nodig?” In de eerste aflevering vertelt scheikundige Gadi Rothenberg over zijn terloopse uitvinding van een afbreekbare kunststof die na enkele jaren vergaat. „Mislukking is de moeder van succes”, zegt hij in het Engels. Bijvangst is niet alleen een ode aan de wetenschap, het is ook een ode aan vinden wat je niet zocht.

Wetenschap Zes afleveringen van 27 min. NPO 3FM/ BNNVARA

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021