True crime voor kinderen

De elfjarige Morris ontdekt na een zware regenbui naast de schuur bij haar huis ineens iets geks. In een grote plas water ligt daar een rode portemonnee, bedekt met modder. Erin vindt ze een postzegelverzameling. Wie zou de eigenaar zijn? In kinderpodcast Sara’s mysteries gaat theater- en podcastmaker Sara de Monchy samen met kinderen op zoek naar antwoorden op door hen aangedragen raadsels. Elke aflevering schakelt één kind de hulp van Sara in om een waargebeurd mysterie op te lossen. Zo wil de tienjarige Luuk weten wat er schuilgaat in de geheime kelder in zijn school, die hij heeft ontdekt. Sara en de kinderen gaan te werk als echte detectives: ze interviewen mensen, speuren sociale media af en doen zelfs een inbraakpoging. Jonge luisteraars worden stap voor stap meegenomen.

Kinderpodcast Vijf afleveringen van 25 min. NPO Zapp/ NTR

