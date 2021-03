Sodepieterop

Op het moment dat de blonde blunder van Kajsa naar buiten kwam was ik graag op bezoek geweest bij onze demissionaire premier. Ik had hem als een Repelsteeltje willen zien stampvoeten in zijn Torentje. Wat zal hij boos zijn geweest dat deze smerige smurrie zomaar naar buiten kwam. Wie zal hij als eerste gebeld hebben? Zijn boezemvriend Jort? Of meteen Annemarie Jorritsma om haar woedend uit te leggen dat als hij haar iets in vertrouwen vertelt over die Omtzigt dat ze dat dan in d’r polderoren moet knopen en niet op papier moet zetten. Ook niet als geheugensteuntje. Ze heeft toch geen Alzheimer?

Ze kan dat toch wel zelf onthouden? Ze had dat een keer tussen neus en lippen tegen Ollongren moeten lispelen. Zachtjes fluisteren dat Mark die Pieter een eikel vindt omdat die Tukker zijn Kamerwerk veel te serieus neemt. Dat Mark een tennisarm heeft overgehouden aan het zwartlakken van de duizenden dossiers die die Twentse Pietje Precies samen met Rooie Renske maar bleef opvragen. En dat hij uiteindelijk door de vasthoudendheid van dit duistere duo op de fiets naar de koning moest om zijn ontslag aan te bieden. Maar dat ik van hem af wil zet je toch niet op papier, Annemarie? En je weet toch wel wat ik met ‘functie elders’ bedoel? Uitrangeren zo’n sukkel. Burgemeester van Haaksbergen maken. Losser mag ook. Of net als Pechtold tot ‘chef rijbewijzen’ benoemen. Zoiets onbenulligs. Maar dat hou je voor jezelf. Horen, zien en zwijgen. Dat is het politieke precisiewerk dat nooit ergens zwart op wit mag staan. Ook niet in een kattenbelletje.

Eerlijk gezegd had ik donderdag een beetje medelijden met Mark. Omdat het opeens zo duidelijk is. Niks staatsman. Absoluut geen crisismanager in tijden van corona. Eerder een bange man die recordpremier wil worden en daarom de luis in zijn pels probeerde dood te spuiten. De luis die als een van de weinige parlementariërs doet waarvoor hij gevraagd is. Namelijk de regering controleren en aanspreken op fouten. Op grove fouten.

Zal hij Pieter inmiddels al gebeld hebben? En wat zal hij gezegd hebben? Dat de schandelijke aantekening absoluut niet van hem komt, maar van jaloerse partijgenoten die bezig zijn met een achterbakse fluistercampagne om de veel te succesvolle Tukker uit het CDA te bonjouren? Dat zou namelijk zomaar kunnen. Dat Pieter niet past in de kliek. Hij is namelijk veel te transparant voor de chronisch gluiperige christen-democraten. Iemand nog verbaasd dat gisteren weer eens twee Limburgse gedeputeerden af moesten treden omdat ze oogluikend hadden toegezien hoe de plaatselijke top van hun partij wist van illegale subsidiestromen richting een ander vooraanstaand lid? Waarom is het Limburgse CDA-nieuws al jaren zo voorspelbaar? Er is weer een hoop te biechten in het zuiden.

En nu moet de formatie door. Hoe? Geen idee. Misschien moeten ze baggeraar Boskalis bellen om de boel los te trekken. Er zijn voor de dames Jorritsma en Ollongren inmiddels twee opvolgers benoemd. Meegaande types die het spelletje snappen. Die acteerden donderdagmiddag dat ze echt helemaal fris opnieuw beginnen. Is er nog iemand die hen gelooft?

Vraag blijft: wat doen we met Pieter? Want stel dat ie terugkomt. Wil hij dat nog? Kan hij dat nog? Wordt hij dan fractievoorzitter van de partij die hem weg wil hebben? Ik zou het leuk vinden. Zeker als hij het dan samen met Renske weer glashard opneemt voor bijvoorbeeld de Groningers, die nog steeds geen cent schadevergoeding gezien hebben, terwijl de KLM-miljarden alweer bijna op zijn. Ik zou dat fantastisch vinden. Twee laatste Mohikanen die keihard tekeergaan tegen doctrines, die eisen dat de regering doet wat er beloofd is en die zich door niemand weg laten pesten. Schijt aan achterbakse aantekeningen van twee suffe akela’s die braaf doen wat hun baasjes willen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021