Qatar-statement, supporters op de tribune, maar weinig doelpunten

Football supports change. Daar was het statement van het Nederlands elftal. Een opdruk op de shirts voor de aftrap van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Het kon bijna niet uitblijven. 6.500 dode gastarbeiders bij de bouw van WK-faciliteiten in gastland Qatar. Slecht eten, vieze slaapplaatsen, afgepakte paspoorten, onbetaald salaris – nog altijd de werkelijkheid voor veel migrantenarbeiders in de woestijnstaat.

Oranje won met 2-0. Geschrokken van het verlies tegen directe concurrent Turkije (4-2), afgelopen woensdag, stond er een ander team. Drie nieuwe spelers in de basis, feller, kans na kans, bal op de lat, bal van de lijn, nog een bal op de lat. Vooral middenvelder Davy Klaassen, die speelde in plaats van Marten de Roon, bracht energie en diepte. Wonderbaarlijk dat er in de eerste helft maar één goal viel, van Steven Berghuis. Een typische ‘Berghuis’: naar binnen trekken, lange hoek zoeken.

Probleem was dat het zo blééf. Klaassen mist oog in oog met de keeper, Memphis Depay vergeet te scoren na een schitterende solo. Ook in de tweede helft maar één goal, een kopbal van Luuk de Jong uit een corner. Tegen een land zo zwak als Letland – het schoot meer dan een handvol ballen blind over de zijlijn – is het te weinig. Oranje miste het WK 2018 vanwege een slecht doelsaldo in de kwalificaties. Juist tegen de ‘kleintjes’, zei Frank de Boer al, moet je scoren. Véél scoren.

Voetbalfeestje

Wel gewonnen. Dat moest wel. Na de nederlaag tegen Turkije was het de enige manier om herinneringen aan mislukte kwalificaties (EK 2016, WK 2018) een beetje naar de achtergrond te drukken. In de poule van zes gaat alleen de groepswinnaar rechtstreeks naar het WK. De nummers twee moeten playoffs spelen: een halve finale en een finale over één wedstrijd. Geen topland wil zich aan die loterij wagen. Bovendien won Turkije alweer, met 3-0 van Noorwegen.

Steven Berghuis maakte de 1-0 tegen Letland. Het was zijn eerste interlanddoelpunt. Foto Maurice van Steen

Voor de fans was het ook lekker geweest, nog een paar keer juichen. Want het mocht weer, in het echt. Het klonk gek en tegelijk vertrouwd. 5.000 Oranjefans waren welkom in de Johan Cruijff Arena, het grootste Fieldlab-testevenement tot nu toe. Allemaal ’s ochtends in de rij voor een coronatest, groepen supporters in verschillende ‘bubbels’ met eigen regels. Vocabulaire dat inmiddels ook is ingeburgerd in de voetbalwereld. Een goede medische afloop vergroot de kans op publiek bij het EK in juni. Nederland speelt dan drie groepswedstrijden in Amsterdam.

Het oogde leeg, met tien procent van de stoeltjes bezet. Maar toch, het eerste voorzichtige nationale voetbalfeest. Hossende Oranjesupporters, klompen op het hoofd, polonaise op de tribune, de wave. Dat golvende geluid van fluitende fans, gejuich dat over tribunes jaagt, welke supporter mist dat niet? Toen vooraf werd omgeroepen dat in ‘bubbel twee’ een mondmasker niet verplicht was, steeg al gejuich op uit het vak. Mooi moment ook vlak voor rust, toen Memphis Depay voor een corner applaudisseerde voor een vak vol supporters – massaal juichen.

Lees ook: hoe gaat het nu met de arbeiders in Qatar?

Groepsapp

Een feestje, ja, juist bij een wedstrijd voor het WK in Qatar. Een groep fans weigert uit protest om nog naar Oranje te kijken, maar veel navolging krijgen ze niet. De kaarten voor Letland-thuis waren binnen het uur uitverkocht. Over hun statement hadden de spelers afgelopen weken regelmatig contact over via de groepsapp, vertelde verdediger Matthijs de Ligt. Ze hadden gediscussieerd over hoe ze precies zouden aanpakken en wanneer. Op woensdag deed Oranje niets voor de uitwedstrijd tegen Turkije. Eigenlijk wilden de spelers deze week (met drie WK-kwalificatiewedstrijden in totaal) helemaal nog niet in actie komen.

In de Johan Cruijff Arena waren 5.000 toeschouwers aanwezig. Foto Remko de Waal/ANP

Eerst maar eens overleggen met andere voetbalbonden, hadden bondscoach Frank de Boer en aanvoerder Georginio Wijnaldum eerder gezegd. „Zwak”, vond Amnesty International. Andere nationale teams bleken ook helemaal niet van plan om op Nederland te wachten. De Noorse en de Duitse nationale ploegen kwamen voor hún WK-kwalificatiewedstrijden al met protestshirts het veld op. De FIFA ontbond deze week ook nog eens haar eigen mensenrechtencommissie. De Oranjespelers besloten toen om toch al in actie te komen. Waren ze toch nog een beetje de voorloper die de KNVB graag wil zijn in deze discussie. „Mooi begin jongens, maar er is meer nodig”, reageerde Amnesty International op Twitter. De organisatie vindt dat Oranje de FIFA moet oproepen om meer te doen in Qatar.

In de ‘change-gedachte’ was de entree van Stéphanie Frappart als eerste vrouwelijke scheidsrechter in een WK-kwalificatiereeks symbolisch. Al is het eigenlijk al niet meer zo bijzonder. Frappart heeft zich al lang bewezen op het hoogste niveau. Ze floot in de Champions League en leidde de wedstrijd om de Europese Supercup in 2019.

De goals hadden eerder in de wedstrijd moeten vallen. De energie verdween de laatste twintig minuten. Begrijpelijk natuurlijk. Kijk alleen al naar de agenda van Frenkie de Jong. Zondagnacht om half vier thuis na een overwinning met FC Barcelona, uit tegen Real Sociedad (1-6). Maandagmiddag om één uur ’s middags melden bij Oranje in Zeist. Dinsdagochtend trainen, in de middag naar Istanbul vliegen. Woensdag negentig minuten voetballen, daarna door naar het vliegveld en om half twee ’s nachts op Schiphol. Donderdag en vrijdag trainen en interviews, zaterdag speelde hij alweer negentig minuten. Maandag naar Gibraltar vliegen. Een statement over Qatar hoeft Oranje daar dinsdag tijdens de derde kwalificatiewedstrijd van de week niet meer te maken. Doelpunten wel. Nu echt.