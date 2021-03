Pepijn Lanen en de vaders van tegenwoordig

Pepijn Lanen, bekend van De Jeugd van Tegenwoordig, heeft een behoorlijke omslag gemaakt. Van optreden tot diep in de nacht en een wild leven vol drank en drugs, naar flesjes geven en poepluiers verschonen. In Vad3r gaat hij hierover in gesprek met andere bekende vaders als tatoeagekunstenaar Henk Schiffmacher, cabaretier Jandino Asporaat en presentator Beau van Erven Dorens. De podcast biedt fijne anekdotes – Asporaat in de tweede aflevering: „Ik ben ook zo’n vader die tegen z’n kind zegt: je snapt het toch wel?!” Daarnaast is er ook ruimte voor verdieping. Meermaals gaat het over de angst tekort te schieten als vader. Mag je wel schreeuwen tegen een driejarig kind? Hoe geef je goed thuisonderwijs, als je het zelf misschien ook niet altijd allemaal begrijpt?

Bekende papa’s Tien afleveringen van 60 min. De Stroom

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021