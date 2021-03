Nederland met 2-0 te sterk voor Letland in WK-kwalificatie

Na het verlies tegen Turkije heeft het Nederlands elftal zaterdag de eerste punten binnengehaald in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Onder het toeziend oog van vijfduizend Oranjesupporters werd in de Johan Cruijff Arena met 2-0 gewonnen van Letland.

De absolute overmacht en het grote aantal mogelijkheden voor Oranje waren niet terug te zien in de uitslag. Het Letse elftal werd vrijwel de hele wedstrijd vastgezet op de eigen helft, maar kon relatief eenvoudig de Nederlandse aanvallen afslaan. Na lang aandringen was het Steven Berghuis die in de 33ste minuut binnenschoot.

Na rust was het eveneens eenrichtingsverkeer, en opnieuw lukt het Oranje niet om het grote overwicht om te zetten in doelpunten. De tweede goal werd door Luuk de Jong binnengewerkt in de 70ste minuut. Nederland verzuimde in het restant van de wedstrijd de voorsprong verder uit te bouwen en moest zelfs toelaten dat de Let Andrejs Ciganiks in de slotfase nog de paal raakte. Dinsdag speelt het team van bondscoach Frank de Boer in en tegen Gibraltar.

Vrouwelijke scheidsrechter

De Nederlandse basis-elf betrad voor de wedstrijd het veld in zwarte shirts, waar de tekst „Football Supports Change” op viel te lezen. Het moest een statement zijn tegen de arbeidsomstandigheden in WK-gastland Qatar, waar volgens waarnemers ruim 6.500 gastarbeiders de dood vonden bij de bouw van de WK-stadions. De actie was vooraf aangekondigd door de bond en de spelers, in navolging van het Duitse elftal.

De supporters, die onderdeel waren van een Fieldlabs-proef, of scheidsrechter zullen waarschijnlijk langer in het collectieve geheugen blijven hangen. De Française Stephanie Frappart had de primeur om als eerste vrouwelijke arbiter een officiële WK-kwalificatiewedstrijd bij de mannen te leiden. Frappart floot eerder wedstrijden in de Champions League en in de Franse competitie.