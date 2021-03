Minister laakt praktijk op scholengemeenschap om leerlingen uit de kast te laten komen

Leerlingen opsluiten en verplicht uit de kast laten komen, is „absoluut onaanvaardbaar”. Dit stelt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) in een reactie op de ervaringen van oud-leerlingen van de reformatorische scholengemeenschap Gomarus, zoals opgetekend in NRC dit weekend.

De Inspectie van het Onderwijs laat weten de verhalen van de oud-leerlingen in het artikel te zien als „een zorgelijk signaal” en die „zeer serieus” te nemen. „We gaan bekijken welke acties vanuit ons als toezichthouder noodzakelijk zijn en nemen contact op met het bestuur.”

Gepest en uitgescholden

In het artikel vertellen acht oud-leerlingen hoe het is om gay te zijn op de reformatorische middelbare school in Gorinchem, waar homoseksualiteit wordt gezien als een zonde.

De oud-leerlingen zijn vrijwel allen gepest en uitgescholden. Docenten maakten met regelmaat negatieve opmerkingen over homoseksualiteit. Twee lesboeken in het huidige schooljaar beschrijven een homoseksuele geaardheid als iets wat je kunt veranderen. Een oud-leerling kreeg van haar mentor te horen: „Ik zal voor je bidden dat God je mag veranderen.”

De school liet onder meer drie meisjes in een kamer komen, waarbij ze de keuze kregen of zijzelf aan hun ouders zou vertellen dat ze op meisjes vielen of dat de school dat zou doen – waarna bleek dat de ouders al beneden stonden. Bij twee van de meisjes draaide de zorgcoördinator de deur op slot, zodat ze niet weg konden.Een van hen kreeg later een vergoeding van school, op voorwaarde dat ze daarover zou zwijgen.

Politici reageerden zaterdag verontwaardigd. Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 vroeg een debat aan. Hij noemde de situatie op school „zeer onveilig”.

Dapper

Minister Slob noemt het dapper dat de oud-leerlingen hun verhaal hebben durven doen. Hij benadrukt dat elke leerling zich veilig moet voelen op school. Dat betekent volgens hem dat „geen enkele school in Nederland leerlingen mag veroordelen of afwijzen op basis van hun seksuele identiteit. Niet in een identiteitsverklaring, niet in hun toelatingsbeleid en niet in hun schoolcultuur.”

Bestuursvoorzitter Chris Flikweert van de Gomarus kende de situatie van het meisje dat de vergoeding kreeg, maar zei niet te weten dat ook twee andere meisjes diezelfde week door school geforceerd ‘geout’ waren tegenover hun ouders. Alle meisjes komen uit een streng christelijk gezin.

Ook na het lezen van het artikel, voorafgaand aan de publicatie, wilde hij er niet op reageren. In een reactie zaterdag op de website van de school zegt hij wel „diep” geraakt te zijn door de negatieve ervaringen van de oud-leerlingen.