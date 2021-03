Michelin-app toont al tien restaurants die maandag sterren krijgen

„Brut172, new 2 star. Restaurant 212, new 2 star”. In de nieuwe app van de Michelin-restaurantgids staan twee dagen voor de bekendmaking al tien restaurants die maandag pas officieel de nieuwe Nederlandse sterren krijgen. Brut172 van chef Hans van Wolde in Reijmerstok (Limburg) werd met twee sterren de lijst in gekatapulteerd. 212 had al één ster en krijgt er één bij. Nieuwkomers zijn De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk (Zeeland) en Tilia (voorheen De Zwaan) in Etten-Leur.

Chefs van de winnende restaurants werden zaterdagochtend platgebeld door collega’s: „Ik kreeg van Thérèse Boer [De Librije] vanochtend al aan appje: ‘ze hebben een foutje gemaakt’”, zegt Hans van Wolde van Brut172. Hij opende zijn zaak vorig jaar vlak voor de lockdown, op 1 maart, en is verrast dat hij in één klap twee sterren krijgt. „Bam! Kets! Hatsikidee! En dat na twee van die fucking jaren.” Hij noemt het vooral een opsteker voor zijn brigade, voor wie hij naar eigen zeggen zijn auto en appartement verkocht om iedereen in dienst te kunnen houden. „Deze medaille is voor hen.”

Ook Dennis Huwaë van het Amsterdamse Daalder werd al vroeg gebombardeerd met felicitaties. „Ik heb er drie jaar op gehoopt en nu is het zover. Eigenlijk een geweldig moment, het geeft ons een vliegende start na de lockdown.”

Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel vindt het voortijdig uitlekken van de sterren „een enorme anticlimax. De uitreiking van de Michelin-sterren is het jaarlijkse feest van de gastronomie. De spanning is er nu wel vanaf.” En die spanning was vrij hoog. „Na de verhuizing hebben we meerdere bezoeken gehad. Er werd al veel gespeculeerd en daar kan ik me niet helemaal aan onttrekken.”

Verrassing

De ster voor De Nieuwe Winkel, dat een heel gerecht kan bouwen rond één simpele wortel, is waarschijnlijk de grootste verrassing van dit jaar. „Het is vaak een eenzijdig rijtje: zelfde type restaurants, hetzelfde prijsniveau, dezelfde luxe ingrediënten.” De Nieuwe Winkel werkt veel met groenten en maakt ook kans op een ‘groene ster’, die Michelin dit jaar voor het eerst zal uitreiken. „Nu blijkt Michelin tóch met zijn tijd mee te gaan”, zegt Van der Staak. „Wij zien waarde en status van producten los van elkaar.”

Chefs die al eerder op sterrenniveau kookten, zoals Van Wolde, komen vaak sneller door de ballotage. Dat geldt ook voor Richard van Oostenbrugge van 212. Eerder kookte hij al twee sterren bij elkaar met Bord’eau. Hij is blij dat Michelin in de paar maanden zonder lockdown toch is langsgekomen. „We hebben de eerste lockdown gebruikt om heel hard te werken. We hadden tijd om te verbeteren en dieper te gaan. We zijn zeker niet stil gaan zitten. Daar zit de lol ook in. En we hebben het voor elkaar gebokst.”

Ook Joris Bijdendijk van WILS was „heel blij dat hij deze zomer signalen opving dat Michelin actief was. Fijn om te merken dat zij ook hun stinkende best deden om een betrouwbare gids te maken. Ik had heel erg gehoopt op die ster, maar ik durfde er eigenlijk niet aan te denken. Bijgeloof.” Ook hij vindt het jammer dat het voortijdig bekend werd. „Maar het dak gaat er maandag af als het echt waar blijkt te zijn.” Michelin had zaterdagochtend nog niet gereageerd op vragen van NRC.

De restaurants die sterren verliezen, zijn nog niet bekend. Vorig jaar was een relatief luw jaar met slechts acht nieuwe sterren, en geen enkel restaurant met twee sterren. Nederland verloor toen vijf sterren door sluiting van twee restaurants.

Op de vraag of Michelin wel een goed oordeel heeft kunnen vellen in de korte periode met ook nog beperkende maatregelen, zegt Michelin-hoofdinspecteur Werner Loens dit weekend in NRC: „We hebben maar zes weken moeten inhalen. Eind oktober hebben wij al onze beoordelingen en beslissingen al gemaakt. In de zomer hebben we die [verloren] tijd goedgemaakt door ook in het weekend te gaan eten.”

De winnende chefs zijn vooral blij met goed nieuws in een moeilijk jaar. Van der Staak: „Dit is een keer iets dat positieve energie brengt in deze lastige tijden.”

Met medewerking van Joël Broekaert