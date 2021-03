Kamerleden verontwaardigd over school die kinderen ‘uit de kast’ duwt

Tweede Kamerleden jhebben zaterdag verontwaardigd gereageerd op het artikel in NRC waarin oud-leerlingen uitleggen hoe het is om homoseksueel te zijn op de reformatorische school Gomarus in Gorinchem. Zo vertellen drie oud-leerlingen hoe ze door de school gedwongen werden om hun ouders te vertellen over hun seksuele geaardheid. De school ziet homoseksualiteit als „zonde tegen de natuur”.

D66-Kamerlid Paul van Meenen, die de situatie op de school omschrijft als „zeer onveilig”, zegt op Twitter een debat te hebben aangevraagd met de minister. „Dit kan niet zonder gevolgen blijven.” Partijgenoot en vice-fractievoorzitter Rob Jetten noemt het „dapper” dat de leerlingen hun verhaal durfden te doen. „Elke leerling in Nederland heeft recht op een veilige school waar je als jongere zichtbaar jezelf kunt zijn.” Oud-partijleider van de PvdA Lodewijk Asscher noemt het verhaal van de oud-leerlingen „afschuwelijk” en schrijft op Twitter: „Kunnen we hier eindelijk mee stoppen!?”

Dilan Yesilgöz, Kamerlid voor de VVD, schrijft „rillingen te krijgen” van de ervaringen van de oud-leerlingen. „We moeten kinderen beschermen tegen mensen die je dwingen uit de kast te komen of menen je te kunnen ‘genezen’ van je geaardheid.” SP-Kamerlid Peter Kwint noemt het „door de overheid gesubsidieerde kindermishandeling”. Minister Arie Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs, ChristenUnie) heeft nog niet gereageerd.

Scholengemeenschap Gomarus stelt in een reactie „diep” geraakt te zijn na het lezen van de negatieve ervaringen van oud-leerlingen. „Leerlingen komen naar de Gomarus om daar prettig, veilig en goed onderwijs te krijgen. Als ik dan lees dat Mace de With en enkele anderen zich absoluut niet veilig hebben gevoeld, dan doet dat ongelofelijk veel pijn”, schrijft de voorzitter van het College van Bestuur Chris Flikweert.