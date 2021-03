Gevangen op zee

„We kunnen toch stellen dat zeelieden belangrijk zijn voor de wereldeconomie? Maar zo worden we niet behandeld. Oude reflexen - uit de tijden van de pest - komen weer terug. We zijn die hoerenlopers, die zuipschuiten die corona komen brengen.”

„Ik hoor verhalen van zeevarenden die, nadat ze eindelijk van het schip af mogen, een quarantaine moeten uitzitten in hotelkamers zonder balkon. Mensen die twee tot drie weken opgesloten zitten hoewel ze negatief zijn getest! En als ze dan eindelijk thuis zijn, hebben ze heel even om bij te komen, en dan moeten ze weer vertrekken. Toen vakantiegangers door de overheid werden gerepatrieerd, zaten wij ergens vast in hotels en konden niet terug naar huis. Hoe kan dat nou?

„Je hoort steeds meer verhalen van zeelui die overboord zijn gesprongen omdat ze niet van boord kunnen. Er is gewoon geen beleid, ieder land hanteert z’n eigen nationale wetgeving, internationaal bestaat die niet. Wij zouden een visum moeten krijgen om altijd van en naar een schip gevlogen te kunnen worden, zoals vroeger. En als dat niet kan, vervoeren ze ons maar in een afgesloten ambulance naar een vliegveld, of iets dergelijks.

„Een schip is een klein wereldje”, vervolgt Wiersum, „met rond de twintig mensen. Het werk wat wij doen brengt regelmatig risico’s met zich mee. We steken de Stille Oceaan over, komen gebieden tegen met golfhoogtes van tien, soms twintig meter. Er kunnen makkelijk ongelukken gebeuren en die gebeuren soms ook. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich aan boord goed voelen, dat ze gezond zijn, ook mentaal. Anders vormen ze voor iedereen een risico.

„Vooral Azië is hard getroffen door lockdowns, en dat zijn net de gebieden waar vaak afgelost wordt. In Japan, Korea, Singapore, verlaten we het schip en worden vervangen door mensen die hiervoor worden ingevlogen.”

„Het probleem is dat noch de rederijen, de bedrijven die de schepen verhuren, noch de partijen die de vracht willen vervoeren, voldoende rekening houden met wat het betekent dat mensen zo lang op een schip zitten. Ze raken uit balans. Nu is het werken, slapen, werken, slapen. Sommigen noemen dit al de nieuwe slavernij.

„En dat zou voor mij reden zijn om te stoppen. Daar denk ik echt aan, ja. Ik begon in 1977 en in al die jaren heb ik 105 landen bezocht, in totaal anderhalf miljoen zeemijlen afgelegd. De weidsheid, het gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid, het ontdekken van de wereld. Hier heb ik het altijd voor gedaan, maar zóveel kan niet meer. Natuurlijk had ik mijn kapiteinschap plezierig willen beëindigen, maar dat gaat niet meer lukken.

„Azië, Amerika, Zuid-Amerika. Geen stap. Geen stap! Je mag dus niet eens de loopplank af om even aan wal te gaan. Een uurtje zonder machines en staal en kille verlichting. Even je hoofd legen.

„Het is ongezond wat ze ons aandoen”, zegt kapitein Kees Wiersum (62). „Normaal gesproken ging je na een lange reis even van boord, voor een wandeling, dronk je ergens een biertje, maar nu kan dat bijna nergens nog”, vertelt hij telefonisch, vanuit zijn huis in Berkhout.

‘Na de twaalfde maand op zee zat ik echt op het randje’

De 35-jarige Joever eind juli 2020, tijdens het weerzien met zijn dochter. Privéfoto

„Toen het coronavirus uitbrak in december 2019 werkte ik als tweede stuurman op een olietanker in de Middellandse Zee”, zegt de 35-jarige Joever, vanuit zijn woonplaats op het Filippijnse eiland Mindanao. „Mijn contract zou die maand eindigen, eindelijk zou ik terug naar huis gaan. Mijn kapitein zei dat ik een maand langer moest blijven, ik dacht, prima, geen probleem.

„Daarna werd het februari, daarna maart. Total lockdown. Vlak voordat ik bij de volgende haven aankwam zei de kapitein: je ticket is geregeld, je gaat er bijna af. En dan kwamen we aan en mocht het toch niet.

„Toen ik twaalf jaar geleden als zeeman begon, kwam mijn kinderdroom uit. Ik had een oom die dat ook deed, als hij thuiskwam nam hij altijd een blok Toblerone chocolade voor mij mee. Dat was geen normale snoep die ik andere kinderen zag eten. Ik dacht: als ik groot ben moet ik hetzelfde gaan doen als mijn oom.

„Je verdient hier als zeevarende meer dan als arts”, vervolgt Joever - 14 procent van alle zeevarenden ter wereld komt uit de Filippijnen - „en de opleiding is korter. Als je buiten iemand in een mooie auto ziet rijden, weet je meteen: die werkt op zee. Op het land verdien ik 200 dollar per maand, op zee 4.000 dollar, dat is hier zóveel geld.

„Die eerste vaart, het was echt als een droom! Ik liep het schip op en keek mijn ogen uit. Op een grote tafel lagen allemaal soorten vlees, rijst, fruit - all you can eat. De onafhankelijkheid, de nieuwe mensen die je ontmoet, je eerste salaris in Amerikaanse dollars. Iedere minuut voelde als een droom. Na mijn eerste contract kocht ik een laptop, en speelden we na de werkdag Call of Duty in mijn cabine.

„Op veel plekken waar we onderweg aan wal gingen kocht ik iets, schoenen in Istanbul, korte broeken in Italië. Toen ik mijn vrouw ontmoette wilde ik steeds iets moois voor haar meenemen. Ondergoed, zei ze, ze vond sieraden of tassen niet interessant, wel ondergoed. Bij iedere stop, in Rusland, in Amerika, ging ik kijken of ik iets moois voor haar kon vinden.

„Na ons huwelijk begon de heimwee. Een maand voordat mijn vrouw zou bevallen, moest ik opnieuw weg. Ik vond het verschrikkelijk, maar door de bruiloft was ons geld was op. Via WhatsApp hadden we af en toe contact. Maar het internet op het schip was niet gratis, 20 dollar voor 80 MB.

„Toen de coronapandemie uitbrak in december 2019 en ik maanden later nog niet thuis was, dacht ik echt misschien wel nooit meer naar huis te kunnen. Ik was moe en bezorgd. Slapen lukte nog maximaal vier uur per nacht.

„Ik voelde me slecht omdat ik mijn dochters zesde verjaardag had gemist. Die laatste maanden wilde ik niet met haar praten. Ik kon haar gesmeek over wanneer ik thuis zou zijn niet meer aanhoren. Dan zou ik haar net als mijn kapitein moeten voorliegen. Doen alsof ik bijna naar huis zou kunnen en haar daarna weer teleurstellen. Nee.

Schreeuwen en schelden

„Na de twaalfde maand op zee zat ik echt op het randje. Als iemand na werktijd iets tegen mij zei, werd ik boos. Ik begon naar mensen te schreeuwen en te schelden. Zo was ik niet, ik raakte mijzelf kwijt.

„We zaten op een olietanker. Buiten mijn cabine stonk het naar ruwe olie. Je hoort zoveel geluiden, de motoren van het schip, de ketels. In je cabine hoor je je collega’s naast je. Je hoort hogergeplaatsten spreken op de gang. Daar mag je niks van zeggen, maar ieder geluidje maakte me gek.

„Mijzelf iets aandoen, nee, daarvoor ben ik te gehecht aan mijn vrouw en dochter, maar ik dacht er wel aan iemand anders iets aan te doen. Als je geweld pleegt, moet je namelijk meteen van het schip af.

„Op 1 juli kon ik dan eindelijk echt aan wal in Griekenland. Door alle testen en quarantaines was ik pas 28 juli thuis. Ik drukte bij thuiskomst mijn dochter zo hard tegen mij. ‘Papa, papa ik kan niet meer ademen’, zei ze. We hadden elkaar bijna veertien maanden niet gezien!

„Ik woon nu vlak buiten de stad, in de provincie, ik verkoop kippenvlees op de markt. We wonen dichtbij de zee. Als ik daar nu naar kijk, de lijn van de horizon zie, komen alle trauma’s terug. Natuurlijk mis ik het salaris, maar nee, ik denk niet dat ik het werk ooit nog kan doen.”