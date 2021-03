Op de polikliniek gynaecologie onderzoek ik een bejaarde vrouw. Tijdens het onderzoek zie ik tot mijn schrik dat er één lamel dwars staat, zodat er een glimp daglicht binnenvalt. In theorie zou er nu iemand, vanaf de straatkant, zicht kunnen hebben in mijn spreekkamer. Ik trek met vliegende vaart de lamel recht en excuseer me uitgebreid voor deze omissie. Zij is de rust zelve en zegt: „Dokter, geen paniek, als ze het zien, dan hebben ze het nog niet hè!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021