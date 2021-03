Di-rect en Eefje de Visser in de prijzen bij Edison Popprijzen

Di-Rect en Eefje de Visser zijn zaterdagavond de grote winnaars van de Edison Popprijzen 2021. Ieder ontvingen ze twee beeldjes. De Visser won in de categorieën Album en Alternative, waar Di-rect de awards voor Song en Rock bij mag schrijven.

De Edison voor Song, een van de meest prestigieuze, was er voor het nummer Soldier On van Di-rect, dat was geschreven in het teken van de coronacrisis. Ook Racoon was daarvoor in de race met het nummer Het is al laat toch. Met hun nummer Wild Hearts wonnen ze in de categorie Rock.

Di-rect streamde een arena vol mensen bij elkaar: ‘We want more’, schrijven de fans van Di-rect in de chat

Eefje de Visser won met haar album Bitterzoet de Edison voor Album, waarmee ze onder meer de rappers Kevin en Typhoon versloeg. Voor de titelsong werd ze beloond met de Edison Alternatief.

Andere winnaars waren zangeres Davina Michelle (Pop) Sophie Straat (Hollands) en dj-duo Lucas & Steve (Dance). Kevin won alsnog het beeldje in de categorie Hiphop. Vrijdag werd bekend dat rap-act The Opposites de Edison Oeuvre-award wint.

Rob de Nijs wint zesde Edison

Een bijzondere Edison was voor Rob de Nijs, die het beeldje krijgt in de categorie Nederlandstalig. De 78-jarige zanger lijdt aan de ziekte van Parkinson. Tegenover persbureau ANP laat hij weten dat hij niet meer had gedacht de prijs nog eens te winnen. „Het is mijn zesde Edison en het is wel mijn leukste (…) Toen ik mijn eerste won in 1964 dacht ik ook dat het mijn laatste zou zijn, maar het is wel heel bijzonder dat je wint met een plaat die midden in coronatijd is gemaakt.”

De Edisons worden sinds 1960 uitgereikt in de genres klassiek, jazz en pop en staan bekend als de Nederlandse Grammy’s.

Lees ook: Het laatste album van Rob de Nijs heet ’t is Klaar. „Dit is de punt achter mijn verhaal. Het zegt wie ik ben op dit moment – kwetsbaar.” Lees hier het interview