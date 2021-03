De Jonge: viruswappiegeluid in Tweede Kamer is gevaar voor volksgezondheid

Het bagatelliseren van het coronavirus is een „regelrecht gevaar” voor de volksgezondheid. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in een interview met het Algemeen Dagblad. „Dat je zo’n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar maak ik me echt zorgen over.”

Het is De Jonge duidelijk dat een deel van bevolking „virusmoe” is en daardoor „vatbaar voor alternatieve theorieën”. Hij vindt het zorgelijk dat bepaalde partijen hier politieke winst mee behalen: „ [...] blijkbaar is er ook een groep die valt voor een partij die de ernst van het virus bagatelliseert, die alle maatregelen betwist en ook nog de enige echte weg uit deze crisis, vaccinatie, verdacht maakt.” In de Tweede Kamer is Forum voor Democratie de enige partij die vraagtekens zet bij het coronavirus. Partijleider Thierry Baudet schudde volop handen tijdens de verkiezingscampagne en noemde het virus herhaaldelijk een zware griep. „Het ondermijnt de volksgezondheid, dat is een regelrecht gevaar”, zegt De Jonge daarover.

Met mensen die het virus niet ontkennen, maar er aan twijfelen, zegt de minister in gesprek te willen. „Dat doe ik ook zo veel mogelijk, bijvoorbeeld via Insta live-sessies, of op straat, al wordt dat laatste door veiligheidsmaatregelen steeds lastiger.” Het gesprek met de krant is een dubbelinterview, samen met RIVM-directeur Jaap van Dissel. Die laatste zegt zich niet druk te maken over virusontkenners: „[ ...] het druist vaak allemaal zo in tegen de wetenschappelijke kennis. Daar kan ik niks mee.”