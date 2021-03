Nieuwe Chinese sancties, nu tegen Amerikanen en Canadees parlementslid

China heeft zaterdag sancties afgekondigd tegen een aantal hoge Amerikaanse ambtenaren en een Canadese volksvertegenwoordiger. Dat meldt persbureau Bloomberg zaterdag. De sancties zijn een nieuwe stap in een diplomatiek conflict tussen China en westerse landen over de behandeling van de Oeigoerse minderheid in de West-Chinese provincie Xinjiang.

De sancties zijn ingesteld tegen de voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid Gayle Conelly Manchin en vicevoorzitter Tony Perkins. Ook het Canadese parlementslid Michael Chong, evenals de subcommissie van het Canadese parlement die toeziet op het handhaven van mensenrechten zijn gesanctioneerd, waardoor zij geen Chinees grondgebied meer mogen betreden. Voor Chinese burgers en bedrijven betekenen de sancties dat ze geen zaken meer mogen doen met de Amerikanen of de Canadezen.

De internationale kritiek op de Chinese behandeling van de islamitische Oeigoerse minderheid nam de afgelopen week toe. Volgens onderzoekers en waarnemers zouden zeker een miljoen Oeigoeren in concentratie- en heropvoedingskampen worden opgesloten in China, dat beweert alleen te handelen als reactie op een terroristische dreiging. In een aantal landen, waaronder de VS en Canada, is de Oeigoerse kwestie als genocide aangemerkt. China ontkent alle beschuldigingen en doet ze af als „leugens en bedrog”.

De EU vaardigden begin deze week voor het eerst sinds 1989 sancties uit tegen Chinese topdiplomaten. Als tegenmaatregel werden tien Europese diplomaten en politici op een Chinese sanctielijst geplaatst, en nam het ook negen personen en vier instellingen in het VK op de korrel. Onder de Europese politici bevindt zich ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die zich regelmatig kritisch uitlaat over de behandeling van de Oeigoeren. Ook werden westerse bedrijven in China tijdelijk gesloten nadat ze zich publiekelijk over de kwestie hadden uitgesproken. Onder meer het Zweedse H&M en sportkledingmerk Nike moesten hun winkels sluiten.