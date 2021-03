Biden noemt nieuwe kieswet Georgia ‘gruwel’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag (lokale tijd) flinke kritiek geuit op nieuwe kieswet in de staat Georgia. Biden noemde de wet, die onder meer striktere eisen stelt aan identificatievoorschriften, een „gruwel”. Dat meldt persbureau Reuters.

De wet werd donderdag aangenomen en zorgt voor een vermindering van het aantal afgiftepunten voor briefstemmen. Ook krijgen lokale politici het recht om de periode waarin kiezers vervroegd hun stem kunnen uitbrengen te verkorten. Daarnaast wordt het verboden om kiezers die in de rij staan om te stemmen voedsel en water aan te bieden. In 2018 liepen de congresverkiezingen in Georgia uit op een schandaal omdat kiezers vaak uren moesten wachten om hun stem uit te brengen. Voor de verkiezingen had Kemp stembureaus gesloten, tienduizenden kiezers van registratielijsten geschrapt en strengere wetten ingevoerd voor identificatie. Zo werden 53.000 registratiekaarten ongeldig verklaard,70 procent daarvan was van Afro-Amerikanen.

Biden vergeleek de kieswet met de Jim Crow-wetten, die na de afschaffing van de slavernij de scheiding tussen wit en zwart regelden. Hij zei niet te weten wat de federale overheid tegen de kieswet kon doen, maar dat het ministerie van Justitie „ernaar zou kijken”. Gouverneur en Republikein Brian Kemp wees in een reactie de vergelijking met de Jim Crow-wetten van de hand en zei dat de nieuwe kieswet zorgt voor een eerlijker kiesproces. Tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen behaalde Democraat Biden een meerderheid in Georgia. Het was voor het eerst sinds 1992 dat in de staat een Democraat de meeste stemmen kreeg.