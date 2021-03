’114 geroofde objecten in vier Nederlandse musea’

Vier Nederlandse musea hebben zeker 114 objecten in hun collecties die in de negentiende eeuw zijn geroofd uit Nigeria. Het gaat om objecten die in 1897 zijn geroofd door Britse soldaten bij de plundering van het paleis van de koning van het Beninrijk, in de huidige stad Benin City. Dat schrijft dagblad Trouw zaterdag op basis van onderzoek van het Museum van Wereldculturen. Het gaat om het Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam. Het rapport wordt volgende week gepubliceerd.

Bij de plundering werden duizenden reliëfs, heiligdommen en gebeeldhouwde ivoren voorwerpen buitgemaakt die op grote schaal naar Europa werden verhandeld. De onderzoekers hebben in kaart gebracht hoe de objecten door de Britten naar Europa zijn gebracht. In de collecties van de vier Nederlandse musea gaat het veelal om voorwerpen zoals gesneden slagtanden en metalen koningshoofden. Zo kocht het Museum Volkenkunde tien maanden na de roof een bewerkte slagtand aan.

Teruggave

Al sinds de onafhankelijkheid in 1960 vraagt Nigeria om teruggave van de geroofde kunst. Het onderzoek biedt volgens conservator Henrietta Lidchi van het Museum van Wereldculturen „aanknopingspunten in het gesprek over restitutie”. Of de objecten ook daadwerkelijk teruggaan naar Nigeria is nog niet duidelijk. In oktober adviseerde de Raad voor Cultuur om de koloniale roofkunst in bezit van rijksmusea terug te geven als daarom wordt gevraagd. Een volgend kabinet moet nog beslissen over een beleidsvoornemen over teruggave van roofkunst van demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66).

Duitsland heeft vorige week als eerste Westers land toegezegd geroofde objecten uit Benin City te zullen teruggeven. Het gaat om kostbare bronzen beelden.