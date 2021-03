Zo word je een echte sushichef!

Iedereen vindt sushi lekker, of je nu groot bent of klein. Maar wist je ook dat sushi best makkelijk is om zelf te maken?

Nou ja, héle goede sushi maken is wel moeilijk. In Japan moeten sushichefs jarenlang studeren en oefenen voordat ze het perfect kunnen. Maar hé, niet-perfecte sushi is óók al heel erg lekker. En superleuk om te maken!

Lees meer artikelen alleen voor kinderen!

Met dit recept maak je 6 sushirollen en die snijd je elk in 8 stukjes sushi. Dat is genoeg voor 4 mensen. Houd er rekening mee dat het maken van de sushi zeker 2 uur (misschien wel 3 uur) duurt.

Tip: Je kunt natuurlijk ook drie verschillende soorten sushi maken: sushi met zalm, sushi met tonijn en sushi met avocado. In dat geval heb je ongeveer 75 gram zalm, 75 gram tonijn en een halve avocado nodig. Als je iets knapperigs in je sushi lekker vindt, kun je ook nog dunne reepjes komkommer meerollen.

Sushi met zalm, tonijn of avocado (of alle drie)

400 gram sushirijst;

4 eetlepels rijstazijn (+ een extra scheutje);

2 eetlepels suiker;

2 theelepels fijn zout;

200 gram verse zalmfilet (zonder de huid), of 200 gram verse tonijnfilet (vraag de visboer om sushizalm of sushitonijn, die kun je veilig rauw eten), of voor de vegetarische sushi: 1 rijpe avocado;

6 vellen nori;

Japanse sojasaus;

wasabipasta;

sushigember.

De dunne plakjes gember zijn voor tussendoor. Ze zijn bedoeld om je mond te verfrissen, zodat je weer volop kan genieten van het volgende stukje sushi. Die gember moet je dus niet op je sushi leggen!

Verder heb je nog nodig:

een zeef;

een kleine pan;

een platte schaal;

2 kommetjes;

een lepel;

een houten spatel;

een bamboematje (een speciaal matje voor het rollen van sushi);

een scherp mes;

een serveerschaal;

4 bordjes;

4 paar eetstokjes;

4 kommetjes.

Stap 1

Doe de rijst in een zeef. Houd de zeef onder koud stromend water uit de kraan en woel met je hand door de rijst. Spoel de rijst op deze manier een minuut lang.

De échte kunde van de sushichef zit in het maken van de rijst. De rijst moet perfect gaar zijn, zacht maar met een bite. De rijst moet vormbaar zijn, aan elkaar blijven zitten, maar niet té plakkerig zijn: hij moet in je mond uiteenvallen. En boven alles moet de rijst goed aangemaakt zijn: een perfecte balans tussen zuur, zoet en zout. Want de rijst geeft smaak aan de sushi.

Stap 2

Doe de rijst in een kleine pan en schenk er 550 ml water bij. Laat de rijst zo een half uur staan om te weken.

Stap 3

Zet de pan met rijst op het vuur en laat het water aan de kook komen. Draai het vuur als het water kookt laag. Leg een deksel op de pan en laat de rijst 10 minuten koken.

Stap 4

Draai het vuur uit. Laat de rijst, met het deksel op de pan, nog 15 minuten nawellen. Dit nawellen betekent dat de rijst nog verder gaart, ook al staat hij niet meer op het vuur.

Stap 5

Spreid de rijst uit over een platte schaal. De rijst moet nu hij perfect gaar is snel afkoelen, en dat gaat het beste in een dunne laag.

Stap 6

Snijd terwijl de rijst afkoelt de zalm of de tonijn in reepjes. Of schil de avocado, halveer hem, haal de pit eruit en snijd het vruchtvlees in reepjes. Verdeel de vis of avocado alvast in 6 porties, om straks 6 sushirollen mee te maken.

Zalm en tonijn zijn de favoriete vissen voor het maken van sushi. Zalm is lekker zacht en vet. Tonijn is mooi rood en vlezig van smaak. Maar je kan ook andere vissen gebruiken. Makreel of zeebaars, bijvoorbeeld. En ook garnalen en inktvis worden vaak gebruikt.Als je meerdere soorten vis gebruikt, kun je beter eerst de witte soorten eten, voordat je aan die vette zalm en vlezige tonijn begint. Anders proef je er weinig meer van. Rauwe vis is niet eng. Zo lang de vis maar vers is en gekoeld bewaard, kun je het prima rauw eten.

Stap 7

Doe de suiker, het zout en 4 eetlepels rijstazijn in een kommetje. Roer net zo lang tot de suiker en het zout zijn opgelost. Dit is de sushi-azijn.

Stap 8

Sprenkel de sushi-azijn zo gelijk mogelijk over de afgekoelde rijst op de schaal. Meng de azijn met een houten spatel door de rijst, net zo lang tot elk rijstkorreltje bedekt is met de zoet-zout-zure azijn. Je mag dit ook met schone vingers doen in plaats van met een spatel.

Stap 9

Het is wel zo makkelijk om de rijst ook alvast in 6 porties te verdelen. Dat doe je gewoon op de schaal, door er een paar strepen doorheen te trekken met een mes of met je vinger.

Stap 10

Leg het bamboematje klaar op het aanrecht. Vul een kommetje met warm water en doe er een scheutje rijstazijn in. Dit gebruik je straks om je vingers in schoon te maken. Zorg dat alles wat je verder nodig hebt klaarstaat. De sushirijst, de vis of avocado, de norivellen en een scherp mes.

Stap 11

Leg een norivel op het bamboematje. Zo’n vel heeft een gladde en een ruwere kant. Zorg dat de gladde kant op het matje ligt, dat wordt namelijk de buitenkant van de sushi.

Stap 12

Schep een portie rijst op het norivel. Spreid dit met je handen uit tot een gelijkmatig laagje rijst, maar zorg ervoor dat bovenaan het vel een rand van ongeveer 3 centimeter vrij blijft. Dit is de plakrand waarmee je de sushirol straks gaat dichtplakken.

Stap 13

Dip je vingers in het kommetje water met rijstazijn om de kleverige rijst eraf te spoelen.

Stap 14

Verdeel het norivel in gedachten (je hoeft het dus niet echt te doen) horizontaal in tweeën. De reepjes vis of avocado moeten ergens halverwege de onderste helft komen te liggen. Leg een portie vis of avocado in een nette, rechte streep op de rijst.

Stap 15

Nu kan de sushi worden opgerold. Schuif je duimen, elk aan één kant, onder het bamboematje en leg tegelijkertijd je wijsvingers op de vulling (de vis of avocado) om die op zijn plaats te houden. Begin met je duimen de nori zo stevig mogelijk op te rollen, vanaf de onderkant richting de plakrand. Het matje helpt je om goed te rollen, maar mag zelf natuurlijk niet helemaal mee in de norirol. Anders zit je straks bamboesushi te eten.

De rolletjes die we hier maken heten maki sushi. Maar er zijn nog meer soorten. Temaki zijn een soort ijshoorntjes gerold van zeewier, gevuld met rijst en vis. Gunkan betekent ‘slagschip’: dat zijn ovale blokjes rijst met een opstaand randje van zeewier eromheen. Zo ontstaat er een bootje, dat vaak gevuld wordt met visseneitjes. De puurste vorm van sushi is nigiri – dat zijn blokjes rijst met een stukje rauwe vis erop, maar soms ook een plakje Japanse omelet. Je hoeft sushi niet met stokjes te eten. Het mag ook gewoon met je handen. Daar doen ze in Japan ook niet moeilijk over.

Stap 16

Dip je wijsvinger even in het waterkommetje en maak hiermee de plakrand nat. Plak de sushirol dicht. Dip zo nodig je vingers weer schoon en maak op dezelfde manier nog 5 sushirollen met de rest van de ingrediënten.

Stap 17

De randen van de rollen zijn vaak een beetje slordig, die kun je er het beste afsnijden. Die eindjes kun je lekker zelf opeten, dat is de beloning voor de sushichef. Snijd de sushirollen daarna met een scherp mes in 8 even grote stukken.

Stap 18

Leg de sushi op een mooie schaal. Leg er een beetje wasabi naast en een beetje sushigember. Geef iedereen een bordje, eetstokjes en een klein kommetje met sojasaus. Zet de schaal met zelfgemaakte sushi met een big smile op tafel.

Waarom is wasabi zo verschrikkelijk scherp? Omdat de wasabiplant niet opgegeten wil worden! Een hele wasabiwortel prikt niet in je neus, je kunt er ook prima aan likken zonder iets te voelen. Maar als je hem kapotmaakt, dan wordt de wortel pas scherp. Die scherpe prikkeling wordt veroorzaakt door twee stofjes die los van elkaar liggen opgeslagen tussen de cellen van de wortel. Als de cellen kapot worden gemaakt, bijvoorbeeld door een beestje dat aan de wortel knaagt, dan komen die stofjes bij elkaar en gaat het enorm prikken. Een insect of knaagdiertje weet dan niet hoe snel die moet wegkomen. Sushichefs maken de wasabiwortel juist expres kapot, door hem over plankjes met een hele ruwe gedroogde haaienhuid te wrijven. Dat werkt als een rasp. Zij willen juist dat de versgeraspte wasabi scherp wordt. Sushi eet je met sojasaus. Let wel: een heel klein beetje sojasaus! Die soja is alleen bedoeld om de vis een klein beetje smaak te geven. Het is absoluut niet de bedoeling dat je de rijst in de sojasaus doopt. Die rijst is nou juist zorgvuldig op smaak gebracht door de chef. Doodzonde om die te verdrinken in de sojasaus. Dat geldt vooral voor de nigiri, maar ook de maki moet je niet te lang in de soja hangen.