‘Zeker 320 demonstranten gedood sinds staatsgreep Myanmar’

Sinds de militaire staatsgreep begin februari zijn in Myanmar zeker 320 demonstranten gedood. Dat heeft een mensenrechtenorganisatie uit het Zuidoost-Aziatische land vrijdag bekendgemaakt, aldus persbureau AP. Volgens deze zogeheten Hulpvereniging voor Politieke Gevangenen, die de afgelopen twee maanden onderzoek deed naar arrestaties en slachtoffers, liggen de werkelijke aantallen „waarschijnlijk een stuk hoger”: de organisatie telt alleen slachtoffers mee die ze heeft kunnen verifiëren.

Donderdag doodden ordetroepen van de militaire junta op meerdere plekken in het land nog demonstranten. De Hulpvereniging verifieerde elf slachtoffers en volgens Myanmarese media werden drie betogers doodgeschoten in het zuiden van het land en ‘s avonds zeven anderen in verschillende steden. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn inmiddels bijna drieduizend demonstranten gearresteerd, vervolgd of veroordeeld. Ook de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi is gearresteerd.

De junta waarschuwde vrijdag op staatstelevisie dat de Myanmarezen het risico lopen „in het hoofd en de rug” geschoten te worden als zij demonstreren. De militairen reageerden daarmee op anti-coupactivisten die hebben opgeroepen zaterdag massaal de straat op te gaan. Volgens data van de Hulpvereniging voor Politieke Gevangenen is zeker één op de vier gedode demonstranten door het hoofd geschoten.