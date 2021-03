Wit-Rusland gediskwalificeerd voor Eurovisie Songfestival

Wit-Rusland mag dit jaar niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat maakte de festivalorganisatie vrijdagavond bekend. Eerder werd de inzending van het land afgekeurd omdat die te politiek was. De Wit-Russische staatsomroep kreeg tot uiterlijk 26 maart om een nieuw lied aan te dragen van dezelfde artiesten. Deze song kwam ook niet door de ballotage.

Waarom het nieuwe lied precies is afgekeurd, heeft de organisatie van het festival, de European Broadcasting Union, niet bekendgemaakt. Wel zegt zij dat het nummer opnieuw „in strijd met de regels” was. Het 65ste Eurovisie Songfestival wordt in mei in Nederland gehouden.

Ik zal je leren

De band die de Wit-Russische staatsomroep inzond, heet vertaald ‘De Stem van het Volk’ en het liedje Ik zal je leren. Een connectie met de repressie van de regering van president Aleksandr Loekasjenko is snel gemaakt. Temeer omdat de band die eigenlijk voorgedragen zou worden, tóch geen kandidaat werd omdat zijn leden steun hadden uitgesproken voor de protesten tegen de regering. De pro-Loekasjenko staatsomroep onderschreef dit niet expliciet, maar gaf een gebrek aan „bewustzijn” op als reden om afstand te nemen van de band.

De 66-jarige president Loekasjenko werd in augustus voor de zesde keer op rij president. Omdat de uitslagen van de verkiezingen werden gewantrouwd en een hertelling geweigerd, braken grote protesten uit die maandenlang duurden en hard werden neergeslagen. De Europese Unie erkent Loekasjenko ook niet langer als president. Voor de verkiezingen werden de meeste van zijn serieuze tegenstanders al vastgezet of dusdanig bedreigd dat ze het land ontvluchtten.