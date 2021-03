Kantorendeelbedrijf WeWork fuseert met lege beurshuls

Het veelgeplaagde kantorendeelbedrijf WeWork gaat fuseren met investeringsvehikel van BowX Acquisition Corp en maakt op die manier een beursgang. In totaal wil WeWork op die manier 1,3 miljard dollar aan nieuw kapitaal ophalen. De waarde van het totale bedrijf zou daarmee uitkomen op 9 miljard dollar, een fractie van de 47 miljard dollar aan waarde die het bedrijf drie jaar geleden nog had.

De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal kreeg vrijdag de bevestiging rond van de deal die al enkele weken rondzingt. BowX is het bedrijf achter een zogenoemde SPAC, een special pupose acquisition company. Dit zijn de facto lege hulzen die door investeerders naar de beurs gebracht worden en zodoende geld ophalen voor latere investeringen. BowX haalde voor de SPAC waarmee WeWork gaat fuseren eerder al 420 miljoen dollar op. Dat bedrag gaat nu naar WeWork, aangevuld met nog 800 miljoen dollar via enkele private equity bedrjiven, aldus de Wall Street Journal.

Zorgen bij toezichthouder

Deze SPAC’s zijn de laatste tijd in opkomst, omdat veel investeerders wél rendement willen maken maar zelf niet meer zien waar ze in kunnen investeren. De Amerikaanse toezichthouder SEC kondigde eerder deze week aan strenger toezicht te gaan houden op deze manier van financieren, omdat het onduidelijk is hoe banken, die de risico’s van investeren in zo’n SPAC afdekken, dat precies doen. In totaal hebben SPAC’s de eerste tien weken van 2021 al voor 80 miljard dollar aan geld opgehaald bij investeerders. Over heel 2020 was dat 79 miljard dollar.

WeWork is een combinatie tussen een techbedrijf en een verhuurder van kantoorruimte. Het bedrijf wilde in 2019 ook al naar de beurs, maar dat mislukte jammerlijk. Uit de cijfers bleek dat het een rotzooi was bij WeWork en het bedrijf verloor elk uur 200.000 dollar. Investeerders haakten massaal af. In de nasleep van de mislukte beursgang stapte de charismatische bestuursvoorzitter van WeWork, de als alleenheerser bekend staande Adam Neumann, op.

Lees ook: WeWork: van geld verbranden naar winst maken

Dramatisch jaar

WeWork (843 vestigingen in 150 steden, waaronder drie locaties in Amsterdam) draaide in 2020 een dramatisch jaar door corona. Het bedrijf, dat kantoorpanden opkoopt, ze opknapt en als flexkantoor doorverhuurt, had een bezettingsgraad van 47 procent eind 2020. Aan het begin van de pandemie was 72 procent van de kantoorruimte nog verhuurd. Over heel 2020 bedroeg het verlies 3,2 miljard dollar. Dat is iets lager dan de 3,5 miljard van 2019, maar WeWork sneed voor 2,2 miljard in de kosten.

Tot nu toe werd Wework vooral financieel ondersteund door de Japanse techinvesteerder SoftBank. Die investeerde 10 miljard dollar in het bedrijf. Toen WeWork in augustus 2019 implodeerde schreven de Japanneers miljarden af op hun investering en begonnen zij een herstucturering om het bedrijf weer winstgevend te krijgen. Tot nu toe tevergeefs.