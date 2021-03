Wanneer kunnen we veilig van de lockdown af?

Wat als we gewoon alle maatregelen los zouden laten en alles wordt zoals vóór maart 2020? Na een jaar van de ene lockdown in de andere te zijn gerold, klinkt dat scenario bijna onvoorstelbaar. Maar Jaap van Dissel van het RIVM werkte die optie afgelopen week toch uit in de Tweede Kamer. Daaruit bleek: van de zomer kan het misschien wel, als het huidige vaccinatieschema wordt gevolgd. Maar er schuilt ook een gevaar - te vroeg regels loslaten kan een hoge nieuwe golf besmettingen veroorzaken.

De eerste effecten van de vaccinatie zijn al zichtbaar in de verpleeghuizen. Terwijl het aantal positieve tests bij de rest van de bevolking stijgt, neemt het aantal bevestigde besmettingen in de verpleeghuizen al wekenlang af. Inmiddels meldt het CBS ook geen oversterfte meer. Ook worden er minder 80-plussers in het ziekenhuis opgenomen.

Maar, en dat is de crux, de druk op de ziekenhuizen blijft groot. Verreweg de meeste patiënten in het ziekenhuis zijn jonger dan 80 jaar, ongeveer zeventig procent is zelfs jonger dan 70 jaar. De stijging van het aantal IC-opnames wordt op dit moment aangejaagd door patiënten van jonger dan zestig - de afgelopen week werden er meer patiënten uit die leeftijdsgroep opgenomen dan op het hoogtepunt van de tweede golf in december.

Er zijn, kortom, veel mensen uit risicogroepen die mogelijk in het ziekenhuis terechtkomen als zij besmet raken. Het duurt een hele tijd voordat die groepen gevaccineerd kunnen worden. Het RIVM verwacht daarom in de komende weken een forse derde golf - ook met aanblijven van de huidige maatregelen. Hoe hoog die precies wordt, is onduidelijk. De modellen rekenen met onzekere factoren, zoals hoe groot de seizoensinvloed is op de verspreiding van het virus en of de vaccins niet alleen beschermen tegen de symptomen, maar ook voorkomen dat een gevaccineerde iemand anders besmet. In het scenario dat Van Dissel nu het meest realistisch acht, ligt de piek van de derde golf in eind april. Dan liggen er rond de 1.300 patiënten op de IC’s. Dat is vergelijkbaar met de eerste golf in het voorjaar van 2020.

Vijf miljoen prikken

Rond die tijd zijn er ook al heel wat mensen gevaccineerd: volgens de planning van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) moeten er begin mei ongeveer vijf miljoen prikken zijn gezet. Toch doet dat nog weinig om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Als begin mei alle maatregelen worden losgelaten, ontstaat er een enorme piek, blijkt uit de laatste modelberekeningen van het RIVM. Op het hoogtepunt zouden er dan drieduizend coronapatiënten kunnen zijn die een plek op de IC nodig hebben - ruim dubbel zoveel als er plek is. Dat komt omdat tegen die tijd voornamelijk de zeventigplussers zijn gevaccineerd. Dat is een grote groep: er zijn anderhalf miljoen Nederlanders van tussen de zeventig en tachtig jaar oud. Door de schaarste aan vaccins duurt het dus tot mei voordat zij gevaccineerd zijn. Daarna kan er pas worden begonnen aan jongere groepen, die vaker op de IC terechtkomen.

Alles loslaten

In juni is de schaarste aan vaccins voorbij, stelde Jaap van Delden, bij het RIVM verantwoordelijk voor de uitvoering van de vaccinatiecampagne, eerder tegen NRC. Dan kan het tempo ook fors worden opgevoerd. In een maand tijd kunnen ook alle zestigers worden ingeënt. En dat heeft grote gevolgen voor de druk op de ziekenhuizen. Als per 1 juni alle maatregelen worden losgelaten, blijft het wel wat drukker op de IC’s dan als de lockdown wordt vastgehouden, blijkt uit de modellen. Maar stijgen doet de bezetting niet - ze lijkt zelfs voorzichtig te dalen. Het is voor het eerst dat een modelberekening waarbij alle maatregelen worden losgelaten niet direct tot enorme hoogte stijgt.

Van Dissel benadrukte wel: dit is een ‘scenarioberekening’ waarvan nog maar moet blijken of die uitkomt. Er zitten verschillende veronderstellingen in, van hoe goed het vaccin werkt tot hoe hoog de derde golf precies wordt, die kunnen leiden tot heel andere uitkomsten. En uit de berekening blijkt ook dat de timing nauw moet worden genomen: iets te snel maatregelen loslaten, en er komt een nieuwe golf.

Maar toch, concludeerde Van Dissel: „Het beeld ziet er per juni veel gunstiger uit.” Bovendien zou het voor die tijd al mogelijk zijn om een tussenstap te maken. „Je gaat niet wachten tot er geen enkel risico meer is, je kunt ook al maatregelen loslaten als je weet dat de cijfers dalen.”

