Volkswagen dient schadeclaim in tegen oud-topman om dieselfraude

Autofabrikant Volkswagen gaat een schadeclaim indienen tegen voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn en de voormalige topman van dochterbedrijf Audi Rupert Stadler vanwege de fraude die het bedrijf onder hun leiding pleegde met dieselemissies. Dat heeft de Duitse autofabrikant vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Na een diepgravend onderzoek naar de frauduleuze software die Volkswagen en Audi gebruikten, concludeert het bedrijf dat Winterkorn en Stadler hun zorgplicht niet zijn nagekomen. Andere bestuursleden hebben volgens Volkswagen geen overtredingen begaan. De topmannen ontkennen allebei verantwoordelijk te zijn voor de fraude.

Door de sjoemelsoftware leken dieselauto’s tijdens emissietesten minder vervuilend dan ze eigenlijk waren. Deze fraude werd in 2015 erkend door Volkswaren en is bekend komen te staan als ‘Dieselgate’. Het heeft de autofabrikant, waar onder meer Audi en Skoda onder vallen, al miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost. Winterkorn diende een week na het uitkomen van de fraude zijn ontslag in. Stadler verloor zijn baan drie jaar later toen een onafhankelijke onderzoek hem aanwees als betrokken bij de fraude.

„Zowel professor Winterkorn als meneer Stadler hebben geweldige dingen bereikt voor de Volkswagen-groep. Er bestaat geen twijfel over dat deze indrukwekkende prestaties nog steeds bestaan”, schrijft de raad van toezicht vrijdag in een personeelsmemo. Maar: „Hoe succesvol hun werk ook was, er waren aspecten die professor Winterkorn en de heer Stadler als leden van de raad van bestuur van de groep niet zorgvuldig genoeg in de gaten hielden”.