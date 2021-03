Vleugelzoemtoon ontrafeld

Vergeleken met andere vogels hebben kolibries een luidruchtige vleugelslag. Dat hangt samen met de snelheid waarmee ze hun vleugels bewegen, tot wel veertig keer per seconde. Maar hoe ze die lage zoemtoon precíes produceren, was onbekend.

Onderzoekers van de TU Eindhoven en Stanford University hebben de totstandkoming van het ‘hummen’ – niet voor niets heet de kolibrie in het Engels hummingbird – nu ontrafeld. Met 2.176 microfoons en 6 hogesnelheidscamera’s registreerden ze alles in zulk detail dat van elke vleugelstand te achterhalen was welk geluid daarbij hoort. Vervolgens werd de druk gemeten. Zo bleek dat kolibries, net als insecten, tweemaal per vleugelslag een ‘liftende druk’ genereren, waardoor de vleugel omhoog wordt geduwd. Andere vogels doen dat één keer per vleugelslag. Kolibrievleugels zijn ook extra elastisch.

De onderzoekers hopen de informatie te gebruiken om apparaten zoals drones stiller te maken, schrijven ze in eLife.