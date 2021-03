Rutte: niet met Kaag gesproken over Omtzigt

Premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag hebben tijdens de formatiegesprekken niet gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat zei Rutte donderdagavond laat tegen de NOS, in reactie op de uitgelekte notitie van oud-verkenner Kajsa Ollongren. Daarop werd de naam van Omtzigt in verband gebracht met een „functie elders”.

„Het is heel vervelend wat hier gebeurd is”, aldus de VVD-leider. „Ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij het in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over Pieter Omtzigt, omdat hij zo zichtbaar in die stukken naar voren kwam.”

De referentie aan Omtzigt in de notitie - letterlijk „Positie Omtzigt - functie elders” - heeft vooral bij het CDA tot opschudding geleid. Omtzigt, nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA, ontving bij de verkiezingen meer dan 300.000 voorkeurstemmen. Hij staat bekend om zijn onafhankelijke koers tegenover het kabinet-Rutte III.

De notitie werd openbaar nadat Ollongren (D66) het document zichtbaar voor de camera met zich meedroeg bij haar vertrek van het Binnenhof op donderdag. Naar aanleiding daarvan zijn zij en Annemarie Jorritsma (VVD) teruggetreden als verkenners. Ze zijn vervangen door de demissionaire ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66).

Volgens Rutte hoeft Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, geen verantwoording over het incident af te leggen. Zij was er „als verkenner, en dat is nu gestopt”, aldus de premier. „Verder moet het weer snel op de rails.”