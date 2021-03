Tweede Kamer komt op valreep met integriteitscommissie

Het presidium van de Tweede Kamer heeft donderdag Liesbeth Horstink-von Meyenfeldt voorgedragen als voorzitter van de onafhankelijke commissie die integriteitsklachten over Kamerleden gaat onderzoeken. De commissie krijgt de bevoegdheid om sancties op te leggen als integriteitsregels worden overtreden, uiteenlopend van een berisping tot een tijdelijk verbod op deelname aan plenaire debatten van de Tweede Kamer.

Horstink-von Meyenfeldt is op dit moment Staatsraad bij de Raad van State. Ze zou vanaf 1 april een driekoppige integriteitscommissie moeten voorzitten die pal na de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer begint. Het is de bedoeling dat de oude Kamer op 30 maart, haar laatste zittingsdag, definitief over de voordracht van het presidium stemt.

Onjuist declaratiegedrag

Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, legt daarmee de ‘integriteitslat’ voor haar opvolgers een stuk hoger dan voor het vertrekkende parlement. De afgelopen jaren raakte een aantal Kamerleden in opspraak wegens schending van integriteitsregels, uiteenlopend van vermeend onjuist declaratiegedrag, dubieuze kilometervergoedingen, met alcohol achter het stuur tot het niet of onvolledig vermelden van nevenfuncties of giften in de formele registers van de Kamer.

Meest recente affaire was die rond het PVV-Tweede Kamerlid, Dion Graus. Die zou zijn ex-vrouw hebben aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers, ook in het gebouw van de Tweede Kamer en gesjoemeld hebben met zijn hypotheekaftrek. Graus zou onterecht verblijfskostenvergoeding, waar hij als Kamerlid recht op heeft, gedeclareerd hebben. Daarbij zou het om ten minste 125.000 euro gaan, blijkt uit een berekening van NRC. Die dossiers worden door het Openbaar Ministerie onderzocht. Maar Kamervoorzitter Khadija Arib had naar eigen zeggen geen formele bevoegdheid om Graus of de PVV aan te spreken op zijn gedrag.

Die nieuwe commissie kan dat wel, want die ziet toe op de naleving van de eigen gedragscode van de Tweede Kamer. „Zij onderzoekt klachten en presenteert vervolgens een rapport aan het presidium”, zei Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen vorige maand in reactie op de affaire-Graus. „De Kamer kan dan overgaan tot vervolgstappen. Dat kan een aanwijzing zijn, of een berisping. De zwaarste sanctie is een schorsing.”

Gratis vliegreisjes

Daarbij kan het, als meest recente voorbeelden, gaan om gevallen als die van Isabelle Diks (GroenLinks) en Graus. die in opspraak kwamen door hun onkostenvergoeding, maar het kan ook gaan om het niet als geschenk opgegeven appartement van Alexander Pechtold (D66), de onbetaalde vliegreisjes van Thierry Baudet (FvD), het declaratiegedrag van Henk Krol (toen nog 50Plus) en het rijden onder invloed van Wybren van Haga (ex-VVD). De commissie oordeelt niet over strafbare feiten, dat is aan het Openbaar ministerie. Maar wel of bepaald gedrag het aanzien van de Kamer heeft geschaad. De commissie heeft ook de bevoegdheid om meldingen van strafbare feiten door te spelen aan het openbaar ministerie.

Het is overigens niet de bedoeling dat een schorsing een Kamerlid monddood maakt. Die moet van huis uit nog wel aan alle stemmingen meedoen.

Met de gedragscode en die onafhankelijke commissie komt de Kamer, na een debat van zeven jaar, tegemoet aan de aanbevelingen van GRECO, het anti-corruptieorgaan van de Raad van Europa, dat herhaaldelijk gepleit heeft voor aanscherping en betere handhaving van de integriteitsregels door Nederlandse Kamerleden.