Turkse functionarissen veroordeeld voor rol in moord op journalist Dink

Tientallen verdachten die terecht stonden voor betrokkenheid bij de moord op de Armeense journalist Hrant Dink hebben vrijdag in Istanbul hun vonnis te horen gekregen. Meerdere verdachten die ten tijde van de moord voor de Turkse veiligheidsdiensten werkten, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van (tientallen) jaren of levenslang, meldt persbureau Anadolu vrijdag. Wel werden voormalige directeurs van de inlichtingendiensten en de politie vrijgesproken omdat de misdrijven waarvan zij verdacht werden, zijn verjaard. De Armeens-Turkse journalist en hoofdredacteur werd in 2007 vermoord bij zijn kantoor. Hij was omstreden omdat hij Turkije openlijk verantwoordelijk hield voor de Armeense genocide.

Hoewel de hoofdverdachte die Dink doodschoot en een aantal medeverdachten in deze zaak al snel na de moord werden opgepakt en veroordeeld, geldt het proces tegen deze groep als zeer belangrijk. De politie luisterde de hoofdverdachte voorafgaand aan de moord af, maar greep niet in. De laatste jaren groeide daarom het vermoeden dat invloedrijke figuren binnen de politie betrokken waren bij de moordplannen, of in ieder geval nalieten in te grijpen. Verschillende politiemensen kregen straffen voor betrokkenheid bij moord en knoeien met officiële stukken.

Een deel van de 76 verdachten in deze zaak werd bij verstek veroordeeld. Een van hen is Fetullah Gülen, de leider van de gelijknamige beweging die de Turkse overheid verantwoordelijk houdt voor de mislukte coup in 2016. De aanklagers stelden dat hij binnen de veiligheidsdiensten had aangezet tot de moordaanslag op de journalist. In totaal waren dertien van de verdachten in het proces nog voortvluchtig.