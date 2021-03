Ten minste 32 doden en 66 gewonden bij treinongeluk in Egypte

Een treinongeluk in het midden van Egypte heeft vrijdag aan zeker 32 mensen het leven gekost. Nog eens 66 mensen zijn gewond geraakt, melden de gezondheidsdiensten. Hulpverleners zijn met tientallen voertuigen uitgerukt om slachtoffers te bevrijden en gewonden te helpen. Persbureau AP meldt op basis van informatie van het Egyptische ministerie van volksgezondheid dat het ongeluk gebeurde toen twee treinen op elkaar reden.

Het ongeluk gebeurde in de provincie Sohag, meldt AP. Op beelden van lokale media is te zien hoe passagiers vast zitten in de wagons, omgeven door brokstukken. Omstanders proberen lichamen uit de trein te halen. Op beelden was te zien dat sommige slachtoffers in de trein gewond of soms buiten bewustzijn waren, aldus AP. Zeker één wagon is bovenop een andere terechtgekomen.

Het spoorwegennet in Egypte is omvangrijk, maar ook verouderd. Ongelukken met dodelijke slachtoffers komen dan ook vaker voor. Het dodelijkste ongeluk was in het jaar 2002. Toen kwamen bij een brand in een rijdende trein driehonderd mensen om. In 2018, daags na een aanrijding waarbij een goederentrein betrokken was en twaalf doden vielen, zegde president Abdel-Fattah al-Sisi toe 250 miljard Egyptische pond (13,5 miljard euro) te investeren om het spoor te vernieuwen.