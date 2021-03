Energieke mix van stadse dynamiek en corona-isolement

Het leven in de stad is een terugkerend thema in het werk van de geboren Rotterdamse Conny Janssen. Ze zoekt vaak boeiende locaties op aan de rafelranden van de stad, met als een van de meest spectaculaire de immense ruimte van Onderzeebootloods op het RDM-terrein.

In Framed – Window on the city haalt ze de stad met sfeerrijke videobeelden de binnenruimte in. Het grote ensemble van twaalf dansers, onder wie jonge dansers en een aantal Conny Janssen-getrouwen, treedt op voor een grote videowand waarop dynamische montage in een goed ritme voorbijtrekt.

Op het thuisscherm werkt dat uitstekend: de combinatie van geabstraheerde emoties in de choreografie met concrete, realistische beelden voelt logisch en volwaardig. In elk geval komt de gedachte ‘bij gebrek aan beter’ geen moment op. Alle lof dus voor Janssens partners in crime Davide Bellotta (video-ontwerp, camera en montage) en Thomas Rupert (video-ontwerp, toneelbeeld). Zij hebben van Framed geen gefilmde dans, maar een dansfilm gemaakt.

In Framed volgen we een dag uit het leven van twaalf stadsbewoners. Individuen, met ieder hun eigen gangen en aanlegpunten in de metropool. Bellotta filmt hen, fietsend over de Maas, wachtend op de bus, starend over de stad, met hier en daar een Rotterdams landmark op de achtergrond.

De voorstelling ‘snijdt’ naar de dansvloer in het theater als Martijn Kappers’ gefilmde dubbelganger uit beeld loopt en met een bijna rituele aanraking van de ‘heilige’ theatergrond het aanvangssignaal geeft. Daarna komen de anderen op, sommigen met een eigen choreografisch Leitmotiv.

Kappers’ lijkt met zijn golvende tors en wijd gespreide armen ten prooi aan melancholie, terwijl Mariko Shimoda’s spiraalbeweging van verzet en drang naar vrijheid getuigt. Yanaika Holle schuift telkens een krukje over de vloer, dat met zijn kleine zitoppervlak symbolisch kan worden opgevat voor haar beperkte bewegingsruimte. In een beklemmende solo vouwt ze zich op tot een zo klein mogelijke bal. De zwangere Adi Amit loopt in een rustige tred voorbij, hand op de buik, hoofd gebogen.

‘Framed’ van Conny Janssen Danst. Foto Andreas Terlaak

Clubleven

Ieder is op zijn eigen manier op zichzelf teruggeworpen – het coronavirus is ook in deze choreografie gekropen. Die gedeelde ervaring wordt weerspiegeld in de vele synchrone groepsdelen waarmee Janssen de choreografie heeft doorspekt in haar vloeiende, organische stijl. Haar zachte energie, die in andere stukken soms doet verlangen naar iets heftigers, valt in Framed uistekend op zijn plaats.

Van de duetten springt dat van Amit en Shimoda eruit die met hun vlechten aan elkaar zijn verbonden als door een navelstreng, een onverbrekelijke, soms verstikkende moederbinding.

Intussen verglijdt de dag naar de nacht. In het nachtelijke clubleven bloeit de verlegen observator Hiro Murata op, in een wereld van technobeat en stroboscopisch licht. Er komen karakteristieke beelden voorbij van stadse verkeersstromen en de eindeloos vermenigvuldigde verlichte ramen van flatgebouwen. Holle en Tu Hoang leggen hun oor tegen de denkbeeldige wand van hun appartement, luisterend naar het leven van ándere eenzame zielen. Murata zoekt de verstrooiing in de duistere stad, en in zijn slotsolo op ‘Wild is the wind’ in de uitvoering van Nina Simone drukt hij de melancholie en het verlangen uit naar het volle leven dat wás – komt het ooit terug?

Framed van Conny Janssen Danst Foto Andreas Terlaak

Dans Framed door Conny Janssen Danst. Stream gezien 24/3. Zeker nog t/m 16/4. Inl: connyjanssendanst.nl ●●●●●