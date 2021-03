Rechtszaak over militaire actie in Uruzgan begint maandag: ‘Jullie hebben mijn land verwoest’

Als Akhtar Mohmad op maandag 29 maart in de rechtbank in Den Haag aanwezig zou kunnen zijn, zou hij zeggen: „Waarom hebben jullie dit gedaan? Jullie kwamen om ons te helpen. Maar in plaats van ons te helpen, hebben jullie ons verwoest. Jullie hebben mijn land verwoest. Waarom?”

‘Jullie’, is Nederland. ‘Ons’ is de bevolking van Afghanistan.

Maar Mohmad, 41, woont in Afghanistan en kan niet aanwezig zijn bij de zaak die hij, samen met drie anderen, aanspant tegen de Nederlandse staat. Deze Afghaanse burgers werden slachtoffer van een bloedige aanval die Nederlandse militairen uitvoerden in de nacht van 16 op 17 juni 2007 op een verzameling gehuchten in de Chora-vallei, in de zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Mohmads huis in het dorp Qal-e Rag werd gebombardeerd, zijn moeder en zus kwamen om. Een van zijn broers liep blijvende psychische schade op.

Het waren niet de enige burgerslachtoffers die vielen bij wat de ‘slag om Chora’ is gaan heten. Het precieze aantal burgerdoden is nooit vastgesteld, maar schattingen gaan uit van tussen de dertig en 88 mensen. Vijftig tot honderd mensen zouden gewond zijn geraakt. De strijd, waarin ook Talibanstrijders grof geschut inzetten duurde vier dagen en is de geschiedenis ingegaan als de grootste slag die Nederland uitvoerde sinds de Korea-oorlog in 1950.

Mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld vertegenwoordigt de slachtoffers en voert namens hen het woord. Zij klagen nu, bijna veertien jaar later, de Nederlandse staat aan wegens het gebruik van „niet proportioneel” en „blind” geweld. Ze eisen een schadevergoeding, maar bovenal uitleg over wat er precies is gebeurd. Zo zegt Nederland burgers te hebben gewaarschuwd voor de aanval, maar heeft Mohmad dat nooit gehoord. Zijn verklaring nam hij op, de video zal maandag worden getoond in de rechtbank.

Lokale stammenstrijd

Tussen 2006 en 2010 was Nederland met een grote militaire missie aanwezig in de Afghaanse provincie Uruzgan – eerder leverde Nederland al schepen en gevechtsvliegtuigen aan de operatie Enduring Freedom, die de Amerikanen begonnen na de aanslagen van 2001. Na moeizame politieke besluitvorming in het kabinet Balkenende-II stuurde Nederland per 1 augustus 2006 1.400 militairen onder de naam Task Force Uruzgan. De Nederlandse missie was onderdeel van de grotere NAVO-missie ISAF, met als belangrijkste doel het wederopbouwen van het land.

Maar aan wederopbouw kwamen militairen nauwelijks toe. De situatie in Uruzgan was onoverzichtelijk, vijandelijke Taliban-strijders vermengden zich geregeld met burgers en op de achtergrond speelde lokale stammenstrijd. Er werd veel en zwaar gevochten wat in Nederland, vooral het eerste jaar, nauwelijks bekend was.

‘Chora’ zal achteraf het hevigste gevecht van de missie blijken. De opmaat duurt maanden, waarin Nederland herhaaldelijk signalen krijgt dat er een grootschalige Taliban-aanval op handen zou zijn. De spanning loopt op als bij een zelfmoordaanslag op vrijdag 15 juni een Nederlandse militair om het leven komt. Deze aanslag wordt gezien als een kantelpunt in de slag bij Chora, omdat hij specifiek gericht lijkt tegen de Nederlanders. Uit het After Action Review, een evaluatierapport dat op aandringen van advocaat Zegveld onlangs openbaar werd, blijkt dat deze aanslag achteraf niet te maken had met de Nederlandse aanwezigheid, maar met een „die dag gehouden vrouwen bijeenkomst”.

Een dag later, in de vroege ochtend van 16 juni, worden politieposten in de Chora-vallei „gelijktijdig en gecoördineerd” aangevallen, volgens de evaluatie. Nederland houdt rekening met de opmars van achthonderd tot duizend vijandelijke strijders. De situatie escaleert en commandant Hans van Griensven besluit „to stand and fight”. Het is een strategische beslissing: als Nederland de Chora-vallei opgeeft, kan de Taliban makkelijk doorstomen naar provinciehoofdstad Tarin Kowt. Ook redeneert Van Griensven dat de geloofwaardigheid van de Nederlandse missie anders op het spel kan komen te staan. Op de achtergrond speelt de ervaring uit Srebrenica in 1995, waar Nederlandse militairen een grootschalige genocide op de Bosnische moslimbevolking niet konden voorkomen.

Lees ook: De drempel om te schieten was voor Nederlandse militairen in Uruzgan laag

Wat volgt is een nacht van grootschalig wapengeweld. Naast gevechtsvliegtuigen die bommen afwerpen, zet Nederland ook een pantserhouwitser in, het zwaarste middel voorhanden. Van zo’n dertig kilometer afstand vuurt de pantserhouwitser in vier dagen 134 granaten af. Daarvan worden er in die nacht van 16 op 17 juni 32 afgevuurd, „zonder waarneming”, staat in de evaluatie. Waarnemers zijn vereist bij dit soort aanvallen: het zijn getrainde militairen die met zicht op het doel aanwijzingen geven aan de bedieners van het wapen.

Australië vreest dat de Nederlandse aanpak burgerlevens op het spel zet

Toenmalig minister van Defensie, Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) zei in een documentaire van Sinan Can en Thomas Blom uit 2016 over de pantserhouwitser: „Dat is een vrij grof middel want je plopt grote granaten op een afstand van, wat is het, 25 kilometer niet al te precies.” In de documentaire Het verraad van Chora van dezelfde maker die afgelopen week werd uitgezonden, spreekt een veteraan over „stempelen”. „Kaartvierkant voor kaartvierkant”, zegt hij. „Per honderd meter steeds een bom erop. En daar kunnen ook burgers zijn.”

„Het is een wapensysteem voor grootschalige slagveldoorlog, om bijvoorbeeld een geconcentreerde vijandelijke eenheid te vernietigen”, zegt militair historicus Christ Klep, die een boek schreef over de Uruzgan-missie. „Je raakt zelden in één keer het doel: je moet de houwitser eerst als het ware met een paar granaten inschieten. Volgens de rules of engagement, de geweldsinstructie van toen, was het gebruik toegestaan. Maar dan alleen bij de allerhoogste nood.”

Huiszoeking in Uruzgan door Nederlandse militairen in 2007. Foto Goran Tomasevic/Reuters

De Australiërs, met wie Nederland op dat moment nauw samenwerkt in Uruzgan, vinden dat daarvan geen sprake is. Australische special forces die naar Chora worden gestuurd voor assistentie, worden vlak voor aankomst gemaand zich terug te trekken. Australië vreest dat de Nederlandse aanpak burgerlevens op het spel zet, onthult een Australische krant in het najaar van 2007. Uit de communicatielogboeken van de gevechten blijkt bovendien dat de Australiërs twijfels uitten over de aard van de aanval. „We hebben geprobeerd de vijand te lokaliseren op alle locaties waar jullie gevechtscontact hebben gehad, maar we hebben niets kunnen identificeren.”

Twijfel bij de NAVO In de nacht van 16 op 17 juni ontstaat twijfel bij het regionale NAVO-commando over de rechtvaardiging van de luchtaanvallen die Nederland uitvoert. Uit de communicatielogboeken van die nacht blijkt dat het Regionale Commando Zuid rond kwart voor een ‘s nachts vraagt: „Welke autoriteit heeft u om de doelen aan te vallen? Het ... [onleesbaar, red.] heeft GEEN vijandelijke activiteit gezien bij de compound”, verwijzend naar de plek waar de Nederlanders zijn gestationeerd. Volgens de Volkskrant gaat het gedeelte dat hier onleesbaar is gemaakt om een „onbemand verkenningsvliegtuig”. De Nederlanders reageren een paar minuten later met de boodschap de informatie te „negeren” en de doelen door te geven aan de pantserhouwitser. Een uur later uitten de Australiërs hun twijfels over de aard van de aanval, aldus de logboeken „We hebben geprobeerd de vijand te lokaliseren op alle locaties waar jullie gevechtscontact hebben gehad, maar we hebben niets kunnen identificeren.”

Alle luiken dicht

Een „dodelijk commentaar”, volgens Klep. „En er zit vaak al enige zelfcensuur in hoe dit soort gevechtsverslagen is opgeschreven.”

Uit eerdere evaluaties is niet gebleken dat Nederlandse militairen onrechtmatig geweld hebben gebruikt. Het Openbaar Ministerie, dat melding kreeg van alle gevechtshandelingen, zag nooit aanleiding tot vervolging. Direct na de gevechten werden Nederlandse waarnemers naar Chora gestuurd om de schade op te nemen. Er zijn ook schadevergoedingen uitbetaald, al is niet zeker of die altijd bij de slachtoffers terechtgekomen zijn.

Toch is de opstelling van het ministerie van Defensie opmerkelijk: in plaats van antwoord te geven op vragen over wat er in 2007 precies is gebeurd, gooit het alle luiken dicht. Documentairemaker Sinan Can krijgt al jaren geen antwoord op zijn vragen, Kamervragen blijven onbeantwoord. Twee journalisten van de Telegraaf die een boek schrijven over de gebeurtenissen vertellen in Cans documentaire dat het ministerie iedereen die nog in actieve dienst is heeft geadviseerd niet met hen te praten.

Christ Klep ziet er een patroon in. „Het ministerie heeft de slag bij Chora geframed als een heldendaad. Dat kunnen ze niet rijmen met de mogelijkheid dat er misschien toch dingen fout zijn gegaan. In plaats van te kijken naar eventuele nieuwe feiten, zet defensie de hakken in het zand.” Hij maakte het al vaak mee, onder andere bij Srebrenica. „Elke keer dat ik een minister van Defensie hoor zeggen dat transparantie noodzakelijk is, moet ik glimlachen. Dat hoor ik al dertig jaar.”

In de rechtszaak die maandag begint zal de staat zich erop beroepen dat de feiten zijn verjaard. „Mijn cliënten willen gewoon weten wat er is gebeurd”, zegt Liesbeth Zegveld. „Zijn we dat niet aan hen en aan onszelf verplicht?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021